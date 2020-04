NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak pada akhir perdagangan Selasa, karena optimisme bahwa ekonomi di AS akan segera dibuka kembali atau mengurangi lockdown. Namun kenaikan Wall Street dibayangi laporan pendapatan mengkhawatirkan dari JPMorgan dan Wells Fargo.

Penasihat Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan, Presiden Donald Trump akan menyampaikam pengumuman tentang pembukaan kembali ekonomi AS pada satu atau dua hari mendatang. Pasalnya krisis kesehatan dinilai sudah surut.

Namun beberapa gubernur negara bagian menilai keputusan untuk memulai kembali bisnis berada di masing-masing wilayahnya. Seperti negara bagian New York yang menjadi pusat pandemi, di mana total rawat inap untuk pertama kalinya sejak awal wabah virus corona virus baru.

Dengan rencana memulai kembali bisnis di AS, tiga indeks utama Wall Street pun melonjak. Dow Jones Industrial Average naik 558,99 poin atau 2,39% menjadi 23.949,76.

S&P 500 naik 84,43 poin atau 3,06% menjadi 2.846,06 dan Nasdaq Composite menambahkan 323,32 poin atau 3,95% menjadi 8.515,74. Nasdaq pun mencatat kenaikan empat hari berturut-turut, ditopamg saham Amazon.com yang naik 5,3% dan menyentuh rekor tertinggi sebesar USD2.283,32.

"Pasar akan naik karena prospek ekonomi segera dibuka kembali dan juga virus korona (kemungkinan wabah) mencapai semacam puncak," kata Kepala Ekonom Pasar Spartan Capital Securities Peter Cardillo, dilansir dari Reuters, Rabu (15/4/2020).

Sementara itu, saham JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Wells Fargo & Co (WFC.N) membalikkan kenaikan awal menjadi berakhir lebih rendah. Keuntungan kuartal pertama mereka anjlok, dengan kedua bank menyisihkan miliaran dolar untuk menutupi potensi kerugian pinjaman akibat pandemi. Dalam hasil pendapatan lainnya, Johnson & Johnson naik 4,5%, usai melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari yang diperkirakan dan meningkatkan dividen. Kemudian saham Apple Inc naik 5,1% karena data menunjukkan pengiriman iPhone ke China sedikit rebound pada bulan Maret setelah jatuh pada Februari.

