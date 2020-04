JAKARTA - Memiliki bisnis besar ataupun menjadi seorang pemimpin perusahaan tentu menjadi keinginan semua orang. Namun untuk mencapai level itu tidaklah mudah.

Ada nilai atau jiwa kepemimpinan (leadership) yang harus dimiliki seorang sebelum memimpin perusahaannya. Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) David Fernando Audy pun berbagi tips sukses untuk kita supaya bisa memimpin perusahaan nantinya.

Menurut David, pemimpin hebat adalah sosok yang mampu memanage atau mengatur banyak orang. Sebab dalam menjalankan sebuah bisnis ataupun perusahaan diperlukan kerjasama tim alias teamwork.

Baca Juga: 6 Trik Work from Home agar Maksimal, Jangan Lupa Buat Daftar Tugas!

"Kalau mau menjadi pemimpin sukses itu gimana dia harus bisa memanage orang lain. Jadi kuncinya bagaimana mengelola orang kita enggak boleh egois," ujarnya dalam acara Sharing Season Virtual bersama M-Talks dengan tema Leadership in Broadcasting Industry What, How and Why, Rabu (22/4/2020).

David menjelaskan, jika ingin menjadi pengusaha sukses maka seluruh kegiatan tidak bisa dikerjakan sendiri. Berbeda jika sesorang hanya ingin menjadi penjual mandiri yang bisnisnya tidak melibatkan orang lain.

"Sama kalau kita jago masak satu aja kita masak sendiri dan nognkrong tiap hari. Kita tidak perlu management skill itu yang penting makanannya enak. Tapi kalau McD, KFC tidak mungkin kita masak sendiri. Kita harus membagi," ucapnya.

Kemudian untuk menciptakan keterampilan mengatur orang banyak, seseorang harus memiliki kemampuan lainnya. Misalnya, bagaimana pemimpin harus bisa memotivasi para karyawan atau bawahanya.

Apalagi jika sang bawahan sedang memiliki kinerja yang kurang baik untuk perusahaan karena beberapa alasan. Selain itu, pemimpin juga harus bisa mewakili dan menyampaikan pesannya dengan baik kepada para bawahannya. "Yang penting kita bisa ini yang membedakan kita koki jago masak dan jago bisnis. Kalau punya bisnis besar how to delagate how to motivate people," ucapnya. David menegaskan, para pemimpin yang hebat juga jangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Apalagi sampai mengorbankan bawahnnya demi pencapaiannya pribadinya. "Sebenarnya dalam hal orang enggak ada bedanya semuanya sama mau milenial mau generasi Z atau yang lainnya. Gimana kita bisa create teamwork. Jangan menciptakan budaya one man show. Kita harus ciptakan super tim. Jadi semua base on team work jamgan bergantung pada satu orang," ucapnya Menurut David, semua sifat leadership tersebut bakal terbentuk dengan alamiah sejak usia muda. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada generasi muda atau yang biasanya disebut generasi milenial agar tidak manja. "Kadang kadang milenial itu manja sedikit-dikit diomelin langsung resign. Ini sifat sangat harus diubah. Jadi orang tuh tidak boleh manja harus kerja keras. Ini bisa menempa kita. Ini berguna buat masa-masa susah. Seeprti sekarang sedang susah (karena virus corona) kalau yang manja pasti enggak akan survive," kata David.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya