NEW YORK - Harga emas berjangka anjlok pada perdagangan Senin (27/4/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan minat treasury AS meningkat di tengah rencana pelonggaran lockdown di beberapa negara bagian AS saat Covid-19.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/4/2020), harga emas di pasar Spot turun 1% menjadi USD1.710,71 per ons. Bahkan, dalam pergerakannya, harga emas sempat jatuh 1,3% ke USD1.704,45. Sementara itu, emas berjangka AS menetap 0,7% lebih rendah ke USD1.723,80.

 Baca juga: Kena Aksi Ambil Untung, Emas Tetap Jadi Primadona

"Sementara latar belakang makro yang lebih luas tetap mendukung untuk harga emas dalam waktu dekat, mereka melacak hasil nyata rapat. Hasil perbendaharaan A.S berdetak lebih tinggi pagi ini dan itu akhirnya memberatkan harga emas," kata Standard Analis Chartered Bank Suki Cooper.

"Pembelian safe-haven terus mendukung emas terutama melalui arus masuk ETF dan permintaan investor ritel yang berkelanjutan ... Jadi jika kita melihat ekonomi yang berbeda mulai dibuka kembali, kita mungkin melihat beberapa permintaan safe haven mulai mereda," ujarnya.

 Baca juga: Harga Emas Berjangka Naik Lagi

Pasar saham global menguat karena investor menyambut berita itu lebih banyak negara dan negara bagian AS mencari kemudahan penguncian. Sekitar 2,97 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh coronavirus secara global dan 205.948 telah meninggal, menurut penghitungan Reuters.

"Bahkan ketika kuncian diangkat, dunia akan tetap ada jauh dari segala normalitas. Maka risiko yang lebih besar adalah ekonomi runtuh, "tulis analis Commerzbank dalam sebuah catatan.

Emas cenderung mendapat manfaat dari langkah-langkah stimulus luas sebagai sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan mata uang kehinaan.

Investor sekarang mengalihkan fokus mereka ke Federal Reserve AS pertemuan yang berakhir pada hari Rabu dan Bank Sentral Eropa (ECB) pertemuan pada hari Kamis karena bank sentral utama sekali lagi mengambil panggung sebagai ekonomi global bergulat dengan pukulan yang ditimbulkan oleh Wabah covid19.

Di tempat lain paladium turun sebanyak 6,7% mendekati satu minggu rendah dari USD1.890,13 per ons. Terakhir turun 4,3% di USD1.937,22 per ons. Platinum stabil di USD759,50 dan perak turun 0,8% menjadi USD15,12.

"Palladium telah ditarik antara guncangan permintaan dan guncangan pasokan di belakang COVID-19, "Standard Chartered's Kata Cooper.

(rzy)