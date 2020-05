JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstrusikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan tepat sasaran, transparan dan semakin cepat. Untuk penyaluran bansos tunai bulan Mei, Jokowi meminta agar dilakukan pada pekan ini.

Bansos tunai merupakan salah satu jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah untuk meminimalisir dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Bansos Tunai dan Program Padat Karya Meluncur Pekan Ini

Bansos tunai ini akan diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600,000 per KPM per bulan selama 3 bulan, dimulai dari bulan April hingga Juni 2020 dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp16,2 triliun.

Berikut fakta-fakta soal bansos tunai seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (9/5/2020):

1. Bansos Tunai Rp600.000

Bansos tunai ini akan diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600,000 per KPM per bulan selama 3 bulan

2. Jokowi Minta Dipercepat

Presiden Jokowi meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga paket sembako dilakukan semakin cepat.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Saya Minta Penyaluran Bansos Semakin Cepat

Penyaluran bansos masuk dalam program jaring pengaman sosial sebagai langkah pemerintah memitigasi dampak virus corona terhadap masyarakat kelas menengah bawah.

"Saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan dari Pak Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Dana desa sudah berjalan. Tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik.," kata Jokowi.

"Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," sambung

3. Kriteria Penerima Manfaat Bansos Tunai Senilai Rp600.000

Kriteria penerima bansos tunai yaitu prioritas Penerima Manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Selain itu, penerima bansos berdasarkan PM usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bukan penerima bansos sembako, bansos Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu Prakerja, non DTKS by name by address, by Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan by nomor telepon.

Kemudian kabupaten/kota mengirimkan usulan calon Keluarga Penerima Manfaat bansos tunai kepada Kemensos dengan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Kemudian kabupaten/kota mengirimkan usulan calon Keluarga Penerima Manfaat bansos tunai kepada Kemensos dengan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Kemudian penetapan Keluarga Penerima Manfaat bansos tunai oleh Kemensos dan Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai tersebut.

4. Tahapan Penyaluran Bansos Tunai

Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan 5 tahap penyaluran bantuan sosial (Bansos) baik itu sembako ataupun tunai untuk disalurkan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 33 provinsi. Jumlah ini termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Tahap I, bansos sembako dari gudang logistik milik Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit. PSKBA) disalurkan untuk 5.200 lansia dan 700 penyandang disabilitas.

Tahap II, bansos sembako Kemensos untuk 4.673 lansia dan 6.839 penyandang disabilitas. Pada tahap III, bansos sembako dari refocusing anggaran Balai Rehabilitas Sosial Lanjut Usia untuk 5.955 lansia dan refocusing anggaran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk 15.943 penyandang disabilitas.

Selanjutnya tahap IV, bansos sembako khusus Presiden untuk 4.673 lansia dan 7.072 penyandang disabilitas dan bansos tunai yang akan segera disalurkan kepada 144.569 lansia dan 132.895 penyandang disabilitas.

Pada Tahap V akan segera diluncurkan juga bansos reguler program LU untuk 27.460 lansia dan program PD untuk 23.700 penyandang disabilitas. Maka total 192.530 lansia dan 187.239 penyandang disabilitas mendapatkan bansos.