JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali turun pada perdagangan hari ini, mengikuti pergerakan harga emas dunia yang jatuh dari level tertingginya.

Melansir logammulia, Jakarta, Sabtu (9/5/2020), harga emas Antam turun Rp7.000 menjadi Rp911.000 per gram dari harga sebelumnya Rp918.000 per gram. Sementara, harga buyback juga turun Rp7.000 menjadi Rp812.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp480.000

- 1 gram: Rp911.000

- 2 gram: Rp1.771.000

- 3 gram: Rp2.635.000

- 5 gram: Rp4.375.000

- 10 gram: Rp8.685.000

- 25 gram: Rp21.605.000

- 50 gram: Rp43.135.000

- 100 gram: Rp86.200.000

- 250 gram: Rp215.250.000

- 500 gram: Rp430.300.000

- 1.000 gram: Rp860.600.000.

(dni)