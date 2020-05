JAKARTA - Perum Bulog mengungkapkan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersedian beras di tengah pandemic virus corona. Sebab, stok yang ada saat ini terjamin hingga akhir 2020.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, ketersedian beras dengan segera ditangani Bulog lewat distribusi yang cepat dari gudang-gudang Bulog. Perusahaan plat merah tersebut juga menjamin kecukupan pangan pokok bisa bertahan hingga akhir tahun.

“Stok beras yang dikuasai Bulog sebesar 1,4 juta ton yang tersebar merata di seluruh Indonesia,” kata Budi Waseso, dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).

Budi mengatakan, Bulog akan terus berupaya menstabilisasi harga bahan pokok beras melalui operasi pasar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia..

“Berdasarkan pantauan kami yang terus menerus di tengah situasi perang mengatasi penyebaran Covid-19, harga beras sudah kembali normal sejak awal kemunculan wabah ini pada awal Maret lalu,” tuturnya.

Harga beras kini berkisar di harga Rp11.750 - 12.000,- per kilogram, sedangkan harga gula di pasaran ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET- ketetapan pemerintah) senilai Rp12.500 per kilogram. BULOG sendiri menjualnya seharga Rp 11.900,- per kilogram.

“Stablisasi harga adalah tugas dari pemerintah, maka Bulog akan habis-habisan melaksanakan amanah tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi krisis seperti sekarang,” katanya