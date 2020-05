JAKARTA - Harga pangan utamanya terkait dengan persiapan Lebaran secara rata-rata mengalami kenaikan. Pada H-1 Lebaran, harga ayam hingga daging naik, sedangkan untuk harga gula turun.

Harga daging sapi has (paha belakang) naik Rp1.404 menjadi Rp130.571/kg, harga daging sapi murni (semur) naik Rp4.083 jadi Rp128.648/kg dan daging kambing naik Rp1.228 menjadi Rp119.615/kg.

Kemudian harga cabai juga mayoritas mengalami kenaikan. Seperti cabai merah keriting naik Rp8.155 menjadi Rp38.921/kg, cabai merah besar naik Rp3.095 menjadi Rp39.228 per kg, cabai rawit merah Rp1.131 menjadi Rp38.684 per kg dan cabai rawit hijau naik Rp1.714 menjadi Rp31.756 per kg.

Dari seluruh jenis beras, Beras IR.I (IR64) naik Rp133 menjadi Rp11.876 per kilogram (KG). Kemudian untuk harga beras sentra I atau premium naik Rp88 menjadi Rp12.679 per KG.

Berdasarkan sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), berikut pergerakan harga-harga pangan, Jakarta, Sabtu (25/5/2020):

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp128 menjadi Rp10.971 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp46 menjadi Rp9.841 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp24 menjadi Rp12.596 per kg

- Beras IR.42/Pera harga naik Rp41 menjadi Rp12.525 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp49 menjadi Rp12.815 per kg

- Bawang Putih harga naik Rp80 menjadi Rp35.973 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp2.139 menjadi Rp2.138 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp1.032 menjadi Rp38.555 per ekor

- Telur Ayam/Ras harga naik Rp568 menjadi Rp23.078 per kg

-Gula Pasir turun Rp368 menjadri Rp16.907 per kg.

