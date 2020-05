JAKARTA - Venezuela telah meminta Bank of England melikuidasi emas dan mengirim uang pencairan tersebut ke United Nation Development Programme (UNDP) sehingga Venezuela dapat membeli berbagai peralatan kesehatan, obat-obatan, dan bahan makanan dasar bagi rakyatnya di tengah Covid-19.

Hanya saja, Bank of England menolak untuk mencairkan emas Venezuela senilai USD1 miliar atau sekira Rp14,7 triliun (kurs Rp14.674 per USD). Informasi ini berdasarkan surat yang diajukan di Pengadilan Tinggi London pekan lalu.

Sebagai informasi, PBB memasukkan Venezuela ke dalam daftar 135 negara yang membutuhkan pasokan peralatan medis sebagai bagian dari respons kemanusiaan akibat pandemi Covid-19.

Seperti dilansir dari Financial Times, Sarosh Zaiwalla, patner di Zaiwalla & Co yang mengurusi kasus tersebut menyebut, Bank of England dinilai menghambat upaya Venezuela untuk memerangi pandemi Covid-19.

(fbn)