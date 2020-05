JAKARTA - Skenario new normal perlu dipersiapan secara matang. Terutama, protokol yang dilakukan harus dilakukan secara ketat.

Menteri kesehatan Terawan Agus Putranto pun membuat aturan untuk mempersiapkan hal tersebut. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Ketua Umum Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming menyambut baik keputusan program pemerintah untuk menggerakkan hidup normal atau the new normal. Untuk segera menggerakkan masyarakat menuju ke fase new normal.

"Pemerintah akan menerapkan new normal sebagai percobaan apakah program tersebut akan terus menerus diterapkan karena pandemi Covid-19 belum ada kepastian kapan selesainya," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020)

Dia juga menyarankan, dalam penerapan new normal tersebut, kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh berhenti terlalu lama. Jika tidak, maka akan berisiko menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengarahkan ke kondisi resesi.

"Karena pemerintah mau keluarkan keputusan ini. Jadi, boleh tetap bekerja tetapi tetap mengikuti anjuran standar protokol kesehatan penanganan Covid-19," ungkap dia.

