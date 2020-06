JAKARTA - Industri penerbangan secara keseluruhan sangat terpukul oleh adanya pandemi virus corona. Termasuk juga bisnis sewa helikopter atau carter.

Ketua Umum Asosiasi Maskapai Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, bisnis sewa helikopter jgua mulai terganggu. Hal ini terlihat dari banyaknya helikopter yang terparkir di sejumlah bandara.

Baca juga: Batas Angkut Penumpang Pesawat hingga 70%, Menhub: Jaga Bisnis Maskapai

Menurut Denon, beberapa waktu lalu, dirinya mencoba untuk berkunjung ke beberapa Bandara. Namun bukannya aktivitas take of landing pesawat yang dilihat melainkan banyaknya helikopter dan pesawat yang justru terparkir.

"Niatnya mau lihat kegiatan penerbangan dari heliport ini, pemandangannya itu hampir setiap 30 detik ada take off, lending, take off, lending. Sekarang ini di sebelah saya bandara Adisutjipto atau mana nih. Jadi helicity ini saya pikir agak sedikit menurun," ujarnya dalam telekonferensi, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Hadapi New Normal, Kapasitas Penumpang Pesawat Ditetapkan Maksimal 70%

Menurut Denon, selama pandemi virus corona, hanya ada beberap aktivitas saja yang menyewa helikopter. Sebab, pihaknya hanya melayani beberapa perusahaan tambang yang memang masih punya kontrak yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

"Kita ada beberapa perusahaan yang masih punya long term kontrak sampai 5 tahun ke depan alhamdulillah masih berjalan di perusahaan tambang. Jadi untuk kegiatan support operation dari pertambangan ini masih berjalan alhamdulillah," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menerima banyak permintaan calon penumpang yang berasal dari Rumah Sakit (RS) untuk ke beberapa kota terkait kebutuhan medis, namun bukan penanganan COVID-19. Harapannya, pada Agustus mendatang, pandemi virus corona segera mereda sehingga aktivitas sewa helikopter bisa kembali berjalan.

"Jadi sementara kita mencoba mendiversifikasi yang helicity mudah-mudahan ini nanti bisa jadi pelengkap dari service yang kita tawarkan dari heliport ini. Harapan kita kalau covid-nya Agustus selesai, ya kita kembali lagi mengaktifkan di heliport ini lah mudah-mudahan," jelas Denon.

(kmj)