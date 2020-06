JAKARTA - VP of Creative Labs Gojek, Bahari C.K memberi beragam tips-tips agar perusahaan startup bisa terus eksis di tengah krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.

Bahari menyebut kunci sukses yang pertama, yakni setiap pemilik perusahaan harus mampu mendengar setiap keinginan dari konsumen. Sehingga nantinya produk yang ditawarkan bisa langsung diterima oleh setiap jenis pembeli.

"Kita harus punya empati terhadap konsumen kita. karena kebutuhan konsumen beda-beda. Dengarkan mereka," kata Bahari dalam diskusi virtual, Rabu (17/6/2020).

Setelah itu, lanjut dia, dirinya juga meminta kepada segenap pengusaha baru agar selalu berinovasi dengan menciptakan pembeda dari setiap produk yang akan diluncurkan. Nantinya, barang yang dijual pun akan selalu ada di benak pelanggan, karena memiliki pembeda dari yang lainnya.

"Lakukan yang berbeda. Merek saya lebih dari pesaing lainnya," ujarnya.

Selanjutnya, sebagai seorang wirausaha, sifat yang harus selalu dimilikinya, yaitu berpikir di luar nalar yang biasanya. Di mana mereka mesti bisa menciptakan produk-produk unggulan jika dibandingkan dengan para kompetitor.

"Berikan apa yang mereka (konsumen) inginkan. Menambahkan value, berpikir secara out of the box," katanya.

