JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku terkejut dengan rilis terbaru dari Bank Dunia (World Bank). Di mana telah menaikan status Indonesia menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income).

"Saya sampaikan berita baik bahwa Indonesia diumumkam oleh World Bank telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country," tutur Luhut, dalam launcing Bangga Buatan Indonesia, Rabu (1/7/2020).

Luhut pun terkejut dengan naiknya pendapatan orang Indonesia per tahun versi Bank Dunia tersebut. Pasalnya, informasi yang disampaikan tersebut di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Saya cukup kaget melihat ini karena diumumkan saat keadaan ini," tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong Indonesia keluar dari kelas negara berpendapatan menengah (middle income) menjadi negara berpendapatan tinggi (high income).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa menjelaskan, untuk bergerak menjadi negara maju maka rata-rata pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia harus mencapai USD23.199 per kapita. Tahun ini rata-rata pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai USD4.546 per kapita dan di 2025 jadi USD6.305 per kapita.

