JAKARTA - Taylor Swift dan Kanye West adalah dua musisi papan atas dengan bayaran selangit. Kekayaan keduanya bila ditotal mencapai Rp4,7 triliun.

Bila harus investasi, kalian akan menenamkan modal kepada Swift atau Kanye?

Jouska Financial Indonesia atau konsultan keuangan independen mengungkapkan bahka kedua orang ini masuk ke dalam jajaran musisi dengan penghasilan tertinggi versi Forbes 2019.

Taylor Swift memiliki kekayaan USD185 juta atau setara Rp2,6 triliun (kurs Rp14.350 per USD). Sedangkan Kanye West USD150 juta atau setara Rp2,1 triliun.

Kemudian ada Ed Sheeran USD110 juta (Rp1,5 triliun), Elton John USD84 juta (Rp1,2 triliun) dan Jay-Z USD81 juta (Rp1,1 triliun).

"Coba ya kita iseng ngitung berapa yang dihasilkan Taylor Swift dan Kanye West per detik. Anggap 1 tahun adalah 365 hari dan kurs USD-IDR sebesar Rp13.800. Maka penghasiilan Taylor Swift Rp80.956 per detik dan Kanye West Rp65.640 per detik," tulis Instagram @jouska_id, Kamis (2/7/2020).

Sumber pendapatan Talyor Swift berasal dari kekayaan bersih (2020) sebesar USD400 juta atau meningkat dibandingkan 2019 USD360 juta. Di mana pendapatan sebagai penyanyi, selebriti dengan penghasilan lebih tinggi dari Kylie.

Album katalog bernilai hingga USD400-450 juta. Menggunakan Multiple 30x UMG penghasilan, katalog Swift bernilai USD930 juta.

Sedangkan Kanye memiliki kekayaan Bersih (2020) USD1,3 miliar atau lebih tinggi dari 2019 sebesar USD 240 juta. Kemudian ada tambahan 15% royalti grosir sepatu Yeezy. 100% kepemilikan Yeezy Brand dan valuasi merek Yeezy sekitar USD3 miliar. Melihat data tersebut, bila kita sebagai investor akan menanamkan modal ke mana. Sebab keduanya memiliki brand dengan nama yang memiliki fans sangat banyak.

