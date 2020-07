JAKARTA - Trek Butterfly Madone menjadi salah satu sepeda paling mahal di dunia. Sepeda yang pernah digunakan Lance Amstrong dalam Tour de France 2009 dihargai Rp7,2 miliar.

Desainer Damien Hirst menempelkan sayap kupu-kupu asli di atas kerangka beton dan setiap sisi sepeda tersebut. Dalam acara lelang amal, kendaraan roda dua itu berhasil dijual dengan harga USD500.000.

Namun, penggunaan sayap kupu-kupuitu diprotes oleh organisasi pelindung hewan, yaitu People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) yang menyebutnya praktek penempelan sayap kupu-kupu amat biadab.

Tidak hanya itu, sepeda Trek Yoshimoto Nara juga dijual seharga USD200.000 di dalam suatu acara lelang amal. Sepeda itu memiliki warna dasar kuning terang. Seniman Yoshmito Nara menghiasinya dengan tema kartun anak-anak dan logo Livestrong.

Kendaraan roda dua itu pun pernah ditunggangi Lance Armstrong pada tahap ke-18 dari salah satu balapan Tour de France.

