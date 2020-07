NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan di tengah tekanan Euro yang naik ke level tertinggi. Dolar AS turun 0,1% menjadi 95,826 atau menyentuh level terendah dalam enam minggu terakhir.

Harapan mengenai dana pemulihan untuk ekonomi Uni Eropa menjadi salah satu faktor penguat Euro. Dana tersebut diperkirakan sekitar 750 miliar euro (USD857,93 miliar).

Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel yakin proposal baru kepada 27 pemimpin di Eropa, bisa menjadi dasar kesepakatan untuk dana pemulihan ekonomi. 390 miliar euro sebagai hibah dan 360 miliar euro pinjaman.

Hanya saja, bila semakin kecil jumlah dana hibah dari dana Uni Eropa, semakin banyak euro akan melemah.

Di sisi lain, ada berita positif tentang vaksin Covid-19 yang potensial dari tiga hasil uji coba, termasuk vaksin coronavirus eksperimental yang dikembangkan oleh AstraZeneca oleh Universitas Oxford. Hal ini menambah optimisme pasar secara keseluruhan.

Tak hanya itu, mata uang berkembang seperti Australia dan dolar Selandia Baru menguat. Dolar Australia dan Selandia Baru naik terhadap greenback menjadi USD0,7011 dan USD0,657.

Meski demikian, dolar naik 0,29% terhadap yen Jepang menjadi 107,30 JPY. Kemudian menguat 0,1% terhadap franc Swiss menjadi 0,9393 franc. (feb)

