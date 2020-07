JAKARTA – Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda dalam mengelola keuangan. Kepribadian tersebut akan mempengaruhi kebiasaan seseorang lebih gemar menabung atau hidup boros.

Apalagi selama digerakkannya #dirumahaja , pasti ada yang menjadi konsumtif dalam hal berbelanja online, ada juga yang tetap menahan diri untuk tidak bertindak konsumtif. Namun, itu semua balik ke pribadi masing-masing ya.

Nah, tipe-tipe kepribadian keuangan ada yang dominant (cenderung boros) tapi ada juga yang compliant (berhati-hati dan patuh terhadap plan). Melansir Instagram Perencana Keuangan Prita Ghozie Selasa (21/7/2020), berikut adalah tipe-tipe kepribadian keuangan.

Yang pertama adalah tipe Dominant, tipe ini bisa dikatakan sebagai keras akan kemauan, kompetitif dan cenderung keras kepala yang susah untuk dikasih tahu. Yang menjengkelkannya adalah kalau sudah ada yang diinginkan, ya harus diwujudkan. Sering juga tidak melihat kecukupan dana terlebih dahulu sebelum membeli barang. Dominant ini merupakan tipe yang bisa dikatakan cenderung boros.

Tipe yang kedua adalah Influential. Tipe ini cenderung ramah, suka bersosialisasi dan cenderung maunya "rame-rame".Tipe ini mempunyai moto hidup YOLO (You Only Live Once). Tapi, mereka ini cenderung menjadi kepribadian yang boros juga, lho.

Biasanya mereka yang hidup dengan tipe ini selalu optimis dalam segala situasi, akibatnya mereka jarang memiliki dana darurat karena terjebak merasa kehidupan yang nyaman. Jangan gampang merasa nyaman ya, coba keluar dari zona nyaman kalian, gak ada salahnya bukan?

Yang selanjutnya adalah Steady, mereka ini mempunyai pribadi yang sabar, penuh dengan perhitungan dan cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka sering terlihat seperti minimalist, modest. Tapi bahayanya, mereka akan jadi lebih cenderung perhitungan. Positifnya, tipe ini akan sangat mindful dalam setiap pengeluarannya. Tipe yang terakhir adalah, Compliat. Mereka akan sangat berhati-hati dan patuh dengan sejumlah rencana yang sudah dibuat. Gemar untuk membuat cashflow budget, alokasi-alokasi keuangan dan bisa disiplin mengikuti aturan. Tapi, bahayanya saking patuhnya terkadang mereka bisa kurang peka saat kondisi butuh untuk mengubah alokasi. "Saat berhasil mengenali diri dengan baik, maka hidup akan dapat tertata dengan apik. Carilah keseimbangan dalam diri sendiri agar dapat mencapai hidup yang sejahtera." tutup Prita dalam unggahannya.

