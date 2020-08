JAKARTA - Budidaya bayam merupakan jenis pertanian yang memiliki prospek keuntungan cukup lumayan. Perawatan untuk bayam ini pun terbilang mudah serta apabila ada hama yang menyerang dapat dikendalikan dengan mudah.

Berikut merupakan paparan kendala dan solusi, serta asumsi usaha dalam menjalankan usaha budidaya bayam seperti di lansir dari buku "19 Bisnis Tanaman Sayuran Paling Diminati Pasar" oleh Kartika Restu Susilo, Renda Diennazola, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Jika terkendala seperti dengan adanya serangan hama ulat, belalang, dan penggerek daun, maka dapat diatasi dengan solusi yakni:

1. Hindari menanam di lokasi yang diketahui banyak terdapat hama ini.

2. Lakukan sanitasi lahan dengan baik.

3. Buang dan matikan segera hama yang ditemukan.

4. Gunakan pestisida organik.

Sedangkan untuk asumsi usahanya seperti berikut:

1. Lahan yang digunakan seluas 500 m2 dengan sistem sewa Rp50.000 per bulan.

2. Jumlah bayam terjual selama satu kali panen sebanyak 600 kilogram dengan harga jual Rp3.000 per kilogram.

3. Periode perhitungan analisis usaha dilakukan selama dua bulan dengan teknis per minggu.

Lalu, perhitungan pendapatan yang akan didapat dari budidaya bayam dengan perkiraan, pendapatan per periode yaitu jumlah bayam terjual per 600 kilogram dikalikan dengan harga bayam dengan akumulasi Rp3.000 per kilogram ialah memiliki jumlah sebesar Rp1.800.000.

(kmj)