JAKARTA - Menjadi seorang travel blogger mungkin bisa dijalankan setelah adanya Pandemi Covid-19. Biasanya, usaha ini dijalankan oleh mereka yang gemar berwisata.

Namun untuk menjadi travel blogger harus juga memahami dan mengetahui sejumlah destinasi wisata. Dan juga harus memiliki sejumlah persiapan yang harus dilakukan.

Seperti yang dilansir buku 'Hobi Jadi Bisnis' karya Carolina Ratri, Jakarta, Selasa (25/8/2020), ini hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi Travel Blogger:

1. Konten adalah kunci

Dalam bisnis ini keunikan dan orisinalitas merupakan kunci sukses. Bisa membangun ciri khas konten dari topik. Bisa juga dari cara bercerita. Jadi, "take your time to explore yourself", untuk menemukan keunikan diri kalian.

2. Hasilkan foto-foto bagus

Hasilkan foto-foto yang luar biasa. Biasanya mereka yang mempunyai skill mumpuni di bidang fotografi dan menjadi travel blogger, memang akhirnya menuai sukses. Jadi, investasikanlah waktu untuk belajar fotografi lebih mendalam dan juga investasi alat yang memadai.

3. Optimalkan media sosial Blogger dan media sosial tidak bisa dipisahkan. Media sosial bisa berfungsi sebagai portofolio sekaligus media promosi untuk artikel di blog, Gunakan media sosial ya. 4. Kuasai SEO (Search Engine Optimization) Jika ingin blog ramai untuk dikunjungi, maka investasikan waktu untuk banyak belajar. 5. Build your audience Tanpa pembaca, blog tentunya akan tidak berguna. Maka, bangunlah leadership dengan baik. Bisa mempertimbangkan beberapa hal untuk membangun leadership dan jalin komunikasi dengan semua orang yang berinteraksi dengan kalian.