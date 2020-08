JAKARTA – Ekonomi Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang masih terus melanda Tanah Air. Namun, keadaan tersebut bisa diatasi bila para pemuda memliki jiwa pantang menyerah untuk menang melawan pandemi.

Menurut Pengusaha Sandiaga Uno, ketika pemuda memiliki jiwa pantang menyerah seperti seseorang yang sukses dalam merintis usaha, maka bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan kembali berjaya.

Dirinya pun menyesalkan bila ada pemuda yang hanya bisa meratapi nasib sembari rebahan karena takut dalam menjalani aktivitasnya.

“Anak muda harus tergerak memiliki semangat kewirausahaan. Jangan rebahan saja, tapi bergerak,” kata Sandi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Universitas Sriwijaya, Sabtu (29/8/2020).

Menurut dia, sebagai seorang pemuda harus berani mengambil risiko dalam menghadapi pandemi ini. Di samping itu tetap memperhatikan protokol kesehatan saat menjalani aktivitasnya.

“Selalu berani ambil risiko. Ubah risiko menjadi peluang untuk berbisnis. Lihat potensi pasar sekarang,” ujarnya.

Dia menilai, bila seluruh pemuda telah memiliki sifat seperti itu, maka bukan tidak mungkin bila Indonesia bisa ke luar dari krisis ekonomi ini.

“Menang lawan covid, yes we can do it. Jangan rebahan, jadi agen perubahan,” katanya.

(fbn)