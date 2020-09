JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat ata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.963 per kilogram (kg). Besaran tersebut naik sebesar 0,31% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.335 per kg atau naik sebesar 0,20%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.986 per kg atau naik sebesar 0,75%.

"Untuk harga beras baik premium, medium, dan di luar kualitas di tingkat penggilingan semuanya mengalami kenaikan," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video conference, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dia melanjutkan rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus 2020 untuk kualitas premium dan kualitas medium masing-masing naik sebesar 4,54% dan 1,21%, sedangkan untuk beras luar kualitas turun 0,68%.

"Survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.073 observasi beras di penggilingan pada 818 perusahaan penggilingan di 31 provinsi," katanya.

Sementara itu, harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani naik 0,61% dan Harga Beras Premium di Penggilingan naik 0,31%

Dari 1.840 transaksi penjualan gabah di 29 provinsi selama Agustus 2020, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 62,83%, gabah kering giling (GKG) 19,02%, dan gabah luar kualitas 18,15%.

Selama Agustus 2020, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.818 per kg atau naik 0,61% dan di tingkat penggilingan Rp4.905 per kg atau naik 0,45% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

"Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.396 per kg atau turun 1,01% dan di tingkat penggilingan Rp5.516,- per kg atau turun 1,51%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.497 per kg atau naik 2,53% dan di tingkat penggilingan Rp4.590 per kg atau naik 2,30%," tandasnya.