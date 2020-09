JAKARTA - Tidak sedikit di antara kaum perempuan kerap merasa sulit untuk menata keuangan pribadinya, lantaran biasanya begitu banyak hal-hal yang sudah antre untuk rencana dibelanjakan.

Di sisi lain, banyak perempuan juga mengeluh karena merasa uangnya habis terus. Loh, kok bisa? Jelas-jelas uangnya dibelanjakan oleh dirinya sendiri.

Oleh karena itu, berikut ini adalah tips-tips yang dapat dilakukan dalam menata keuangan terlebih untuk perempuan, seperti dilansir dari laman Instagram @pritaghozie, Jakarta, Minggu (20/9/2020).

1. Mampu membedakan needs vs wants

2. Menyadari bahwa budaya membanding-bandingkan hanya menjadikannya insecure pada diri sendiri

3. Memiliki tujuan keuangan yang sesuai dengan keinginannya

4. Membuat bujet yang berpegang pada Living - Saving - Playing

5. Tidak takut untuk berinvestasi demi masa depan

Hal-hal di atas pada akhirnya yang menjadikan perempuan cantik, gaya, dan tetap kaya. Jadi jangan selalu menuruti ego untuk memenuhi kebutuhan yang tidak prioritas alias tidak penting ya.

"Itu sebabnya, apa pun profesinya saat ini, perempuan perlu menjaga kesehatan finansial melalui finansial planning," tutur Prita.

(kmj)