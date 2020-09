JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi disrupsi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dirinya memahami situasi ini sangat sulit, terlebih pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 minus.

"Kita sedang beradaptasi di era new normal. Tapi kita sendiri jangan berharap bahwa ekonomi kita akan segera kembali seperti masa sebelum pandemi. Ini new normal, bukan back to the past," ujar Bambang dalam Webinar Kick Off West Java Economic Society 2020 di Jakarta, Rabu(23/9/2020).

Penyebaran Covid-19 masih tergolong tinggi di Indonesia, terlebih mencapai 4.000 kasus baru per harinya dan ketidakpastian masih berlanjut. Sehingga, untuk mengembalikan ekonomi ke masa sebelum pandemi akan sulit dan memakan waktu cukup lama.

"Saat ini kita hanya menunggu pengumuman dari BPS terkait kinerja perekonomian di kuartal tiga," tambah Bambang.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa untuk menguatkan ekonomi, perlu ada pondasi yang kuat untuk menopang perekonomian pasca pandemi. Oleh karenanya, Bambang menawarkan solusi yang menurutnya akan memitigasi dampak ekonomi yang signifikan akibat pandemi.

"Yaitu dengan pendekatan less contact economy atau ekonomi minim kontak, dari segi teknologi," ucap Bambang.

Dengan adanya ekonomi minim kontak ini, hiperkonektivitas antar individu secara fisik dan tatap muka akan berkurang jauh, digantikan dengan kontak online lewat teknologi informasi dan komunikasi.

"Jadi ekonomi ini untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan, sambil menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Sehingga, ekonomi akan tetap produktif dan masyarakat tetap sehat," pungkas Bambang.

