JAKARTA - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) bergerak stabil cenderung melemah tipis terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) karena investor menunggu pengesahan stimulus fiskal AS dalam waktu dekat.

Sebelumnya dolar AS bergerak dalam bayang-bayang sentimen risiko setelah Presiden AS Donald Trump pada Selasa menghentikan negosiasi dengan Demokrat tentang paket stimulus fiskal, tetapi setelah itu kembali membahas stimulus lanjutan untuk mengimbangi kerusakan ekonomi akibat virus corona.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengatakan undang-undang untuk membantu perusahaan penerbangan bertahan dari dampak pandemi virus corona adalah masalah keamanan nasional dan hanya dapat bergerak melalui Kongres dengan jaminan bahwa anggota parlemen akan mengerjakan RUU bantuan yang lebih komprehensif.

“Kami baru saja melakukan konsolidasi. Saya pikir pasar saat ini kurang memiliki keyakinan jangka pendek, sebagian karena ketidakpastian tentang kebijakan fiskal AS, dan kepekaan terhadap tweet presiden AS ini, " kata Chief market strategist di Bannockburn Global Forex in New York Marc Chandler seperti dilansir CNBC, Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Indeks dolar sedikit berubah terhadap sekeranjang mata uang utama di 93,60. Ini telah jatuh dari tertinggi dua bulan di 94,75 pada 25 September, tetapi telah bertahan dalam kisaran ketat antara 93,33 dan 93,90 minggu ini.

Greenback sedikit berubah pada 105,99 yen Jepang, dan terhadap euro pada USD1,1757.

Investor telah meningkatkan taruhan bahwa calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden kemungkinan besar akan memenangkan pemilihan AS 3 November, dan bahwa Demokrat juga dapat memenangkan Senat.

Kemenangan Demokrat akan membuat stimulus fiskal yang lebih besar lebih mungkin terjadi, yang akan melemahkan dolar AS. "Secara keseluruhan, investor tampaknya lebih fokus pada peningkatan peluang kemenangan Biden dan apa yang mungkin menyiratkan paket stimulus setelah pemilihan," kata Head of investment research di BDSwiss Marshall Gittler Sementara itu, dolar Selandia Baru turun hingga setengah persen setelah pejabat bank sentral kembali mengisyaratkan bahwa suku bunga negatif mungkin terjadi. Itu pulih kemudian pada hari Kamis dan terakhir naik 0,05% pada $ 0,6582. Sterling stabil karena prospek kesepakatan Brexit tampaknya membaik, dengan Inggris memberinya peluang sukses 66%. Pound terakhir naik 0,12% menjadi USD1,2934.