JAKARTA - Budaya drama Korea memang sedang digandrungi di dunia selama beberapa tahun terakhir, termasuk di Indonesia. Peran budaya tersebut tidak hanya mempengaruhi selera musik dan kuliner banyak orang, namun juga turut berpengaruh pada tren desain rumah.

Bahkan tidak sedikit penggemarnya ingin mengimplementasikan desain interiornya itu pada rumah sendiri. Seperti dikutip dari Soompi, Jakarta, Jumat (9/10/2020), desain rumah yang dibintangi Lee Min Ho, bisa menjadi pilihan.

Salah satunya saat Lee Min Ho berperan di drama The Heirs. Yups, beberapa rumah di drama The Heirs ini menerapkan konsep minimalis.

Salah satunya rumah yang ada di Malibu, Amerika Serikat. Saat itu, Lee Min Ho yang berperan sebagai anak orang kaya yang tinggal di Amerika ini memiliki 7 kamar tidur dan 9 kamar mandi. Di antaranya, primadona rumah tersebut adalah tangga spiral minimalis dan dinding kaca besar dengan konsep rumah Californian.

Lalu, selain drama The Heirs coba intip rumah pada drama The Legend of the Blue Sea. Menariknya rumah ini memang terlihat lebih kecil dibanding rumah-rumah mewah lainnya. Namun, desain dan konsep interiornya sangat sederhana.

Rumah milik karakter Jun Jae yang diperankan Lee Min Ho ini mengambil inspirasi dari hunian mezzanine yang menyisakan ruang antara lantai dan plafon untuk membangun ruangan tambahan. Serta kamar yang di atas loteng menjadi suatu inspirasi yang menarik jika anak anda atau anda sendiri menyukai kamar di atas loteng yang bisa menghadap keluar.

Selanjutnya, desain rumah lainnya yang terkesan modern dan minimalistik, yaitu rumah Personal Taste dibangun dengan konsep tradisional. Kayu dijadikan material utama pembangunan rumah, mulai dari gerbang depan sampai taman belakang.

Di akan melihat beragam aksen khas rumah Korea Selatan, seperti meja teh pendek, pintu kayu kertas, serta lampion gantung. Nah ini bisa masuk daftar anda jika ingin membangun rumah atau mencari yang memiliki suasana alam.

