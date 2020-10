JAKARTA - Investasi di Indonesia terus mengalir, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Investasi tiap tahunnya terus bertambah namun penyebaran investasi masih belum merata ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri. Menurutnya investasi di Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa saja.

"Kita lihat di daerah-daerah Indonesia Timur masih belum banyak investasinya dan masih banyak di Pulau Jawa. Jadi ke depannya bagaimana investasi itu bisa merata ke daerah-daerah yang memiliki memiliki potensi sumber daya alam," ujar dia dalam acara IDX Channel, Selasa (13/10/2020).

Dia menjelaskan apabila ada sentuhan investasi di daerah-daerah khususnya di Indonesia Timur maka akan ada nilai tambah daerah tersebut dengan potensi sumber daya alamnya.

"Apabila ada investasi masuk di situ ini menjadi pertumbuhan ekonomi di daerah itu," ungkap dia.

Dia juga menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab tidak meratanya investasi di daerah-daerah. Di mana investor lebih memilih infrastruktur yang baik seperti di Pulau Jawa. "Kebanyakan investor memilih investasi ke suatu daerah yang mendekati pasar dan yang kedua mendapatkan sumber bahan baku. Tapi investor lebih banyak memilih investasi di dekat pasar daripada bahan bakunya," tandas dia. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut ketimpangan penanaman modal atau investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa kian minim dan hampir berimbang.