JAKARTA - Rumah merupakan tempat dimana orang-orang kembali dari lelahnya aktivitas yang sudah dijalani sepanjang hari. Oleh sebab itu, penting untuk tetap menjaga kenyamanan dan keindahan hunian yang ditinggali.

Di samping itu, memperindah rumah tidak selalu harus mahal. Cukup tambahkan sejumlah aksesori sederhana namun tetap menarik dilihat. Berikut ini adalah tips dalam memilih aksesori untuk di rumah.

Sebagaimana dilansir dari buku 24 Desain 3in1 Ruang Multifungsi oleh Hendi Anwar, Tri Wahyu Handayani, Hani Handayani, Panji Aryacitra B., Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: 5 Pilihan Bahan Lantai untuk Mempercantik Dapur

Pilihlah aksesori sederhana agar ruangan menjadi terlihat lebih hangat dan ramah. Lilin beraroma atau pun minyak aroma terapi yang dipanaskan juga dapat menimbulkan suasana romantis pada ruangan.

Selain itu, tekstur merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain interior selain warna dan pola. Pilihlah aksesori dengan tekstur yang menyesuaikan selera.

Kemudian, untuk ruangan yang luasnya tidak terlalu besar, pilihlah pelapis dinding yang motifnya kecil atau sedang.

"Light is the most intangible element in architecture, yet one of the most powrful," ujar Architect Maya Lin.

Terakhir adalah, untuk menjaga ruangan selalu tampil bersih, maka dapat melapisi meja makan dengan kaca tebal. Kaca tebal juga dapat menyamarkan adanya noda.

(kmj)