Selagi masih banyak kesempatan, sebaiknya mulai pikirkan sejak sekarang untuk mempelajari dan memulai berinvestasi yang tepat, apalagi jika sudah berorientasi pada masa depan.

Oleh sebab itu, berikut adalah sejumlah tips berinvestasi sebagaimana dilansir dari akun laman Instagram Prita Ghozie:

1. Investasi untuk Apa?

Setiap memutuskan mau investasi apa, maka kita harus tahu dulu untuk apa berinvestasi. Jawabannya adalah impian yang ingin kamu dan pasangan wujudkan di masa depan.

2. Kenalan Sama Diri Sendiri

Memilih aset investasi harus sesuai dengan tujuan keuangan sendiri dan pastinya yang sesuai dengan kepribadian. Kenali hal-hal seperti, profil risiko (konservatif, moderator, atau agresif).

Lalu, minat atas risiko, lebih memilih aman meski hasil biasa saja atau harus tinggi tetapi berani ambil risiko tinggi. Kemudian, toleransi risiko, seberapa jauh bisa bertahan jika hasilnya di bawah ekspektasi.

3. Pastikan Punya Dana Darurat

Prinsip sebelum memulai investasi adalah sudah bisa mengelola pinjaman dan juga punya dana darurat.

4. Hitung Kebutuhan Investasi

Berapa banyak ya idealnya menyisihkan penghasilan untuk menabung dan berinvestasi? Diusahakan minimal 10% dari penghasilan setahun.

5. Pilih Investasi di Mana

Nah, investasi itu jenisnya banyak. Jika punya tujuan tertentu, better pakai satu investasi untuk satu tujuan. Tapi, untuk membangun aset aktif demi pensiun nyaman, maka sebaiknya berbentuk portofolio. Apa pun pilihannya, please no money game.

