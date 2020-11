JAKARTA - Pengangguran di Indonesia bertambah cukup signifikan. Hal ini merupakan dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19 yang telah menjangkit Indonesia hingga saat ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyampaikan, tingkat pengangguran terparah saat ini berasal dari dua sektor, yaitu industri pengolahan dan konstruksi.

"Kita lihat pengangguran paling parah adalah berada di perubahannya di industri pengolahan yang saya kira banyak terjadi perubahan besar. Kedua adalah industri konstruksi yang sempat dihentikan," ujar Tauhid.

Tauhid menambahkan, maraknya pengangguran dari industri pengolahan dirasa wajar karena industri tersebut selama ini menampung sekitar 13,61 persen pekerja, dan menyebabkan banyak pengangguran karena banyak industri yang tutup, penjualan di pasar turun, keuntungan turun, sehingga banyak mengurangi karyawan.

Baca selengkapnya: Pengangguran di RI Meroket, 2 Industri Ini Jadi Sorotan

(rzy)