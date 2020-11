JAKARTA – Pandemi yang melanda dunia sejak awal tahun ini memukul hampir segala lini kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Situasi ini membuat banyak orang mendadak kehilangan pekerjaan, dipotong penghasilannya, atau usaha yang gulung tikar dan membuat masyarakat mengalami kebingungan harus melakukan apa di tengah resesi.

Kondisi demikian sejatinya tidak akan dialami bila setiap orang memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi situasi darurat yang tidak disangka-sangka. Menurut perencana keuangan Aidil Akbar Madjid, salah satu persiapan paling basic adalah memiliki dana darurat (emergency fund).

“Pandemi ini adalah salah satu pembuktian bahwa ilmu perencanaan keuangan seperti emergency fund, investasi jangka pendek, dana liquid dan sebagainya, sekarang kalau boleh dibilang ‘put it on the test’. Artinya, ketika Anda punya perencanaan keuangan yang baik dan benar, di masa pandemi seperti sekarang itu justru bekerja. Banyak orang yang kehilangan penghasilan, di-PHK, atau menurunnya penghasilan, karena dipotong penghasilannya, mereka bisa survive dari emergency fund, yang selama ini mungkin di mata banyak orang hanya sebagai teori saja,” ujar Aidil, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dia mencontohkan teman-temannya yang bekerja di bidang entertainment, mulai dari artis hingga seluruh kru yang berhubungan seperti MC, kru panggung dan sebagainya. “Kalau mereka gak punya emergency fund,” kata Aidil, “mereka mungkin gak bisa survive.”

Itulah sebabnya menurut Aidil Akbar, penting sekali dalam kondisi pandemi seperti sekarang untuk masyarakat dapat berkaca lagi dan kembali melakukan refleksi diri. “Ini waktunya kita mengatur ulang lagi keuangan supaya kalau terjadi lagi hal seperti ini, kita sudah lebih siap,” tegasnya.

Aidil Akbar Madjid akan berbagi hal-hal penting itu dan masih banyak inspirasi serta solusi keuangan praktis untuk keluarga dalam menghadapi situasi pandemi, pada event webinar series V-NANSIAL yang diselenggarakan oleh V Radio, Sabtu 21 November 2020. Acara ini dipandu oleh penyiar V Radio, Lala Tangkudung. Webinar akan mengangkat tema “Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga di Masa Pandemi” dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 15.00-16.30 WIB. Gelaran ini adalah webinar perdana yang dihelat berkala sekali sebulan oleh V Radio dan Aidil Akbar Madjid hadir sebagai pembicara V-NANSIAL Webinar Series. Untuk diketahui, V Radio merupakan salah satu stasiun radio di bawah naungan MNC Radio Networks dan mengudara di Jakarta sejak 14 Februari 2011. V Radio menyajikan hiburan dan informasi terbaik bagi perempuan yang aktif dan dinamis bersama keluarganya.