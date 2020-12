JAKARTA - Amerika Serikat (AS) melirik pasar bisnis Indonesia. Wakil Presiden Senior Kamar Dagang AS untuk Asia Charles Freeman mengatakan, Indonesia bisa menjadi pasar yang lebih besar untuk perdagangan dan investasi AS.

Bahkan sejauh ini banyak perusahaan AS yang ingin berbisnis di Indonesia dan tertarik dengan potensinya. Apalagi kedua negara sama-sama menghadapi situasi yang sulit tahun ini imbas pandemi.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Investor Jepang Tertarik dengan BUMN Indonesia

"Potensi ekonomi penuh dari hubungan AS-Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui upaya berkelanjutan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Charles dalam video virtual, Selasa (8/12/2020).

Lanjutnya, upaya yang dimaksud antara lain untuk mengurangi hambatan perdagangan, melindungi inovasi, mendorong transparansi peraturan, dan meningkatkan reformasi struktural.

"Kita ingin terlibat untuk meningkatkan hubungan ini," bebernya.

Baca Juga: Jepang Modali Lembaga Pengelola Investasi Rp57 Triliun

Sementara itu, Direktur Pelaksana AmCham Indonesia Lin Neumann mengatakan baik Indonesia maupun AS telah mengalami gangguan besar-besaran akibat pandemi. Oleh karena itu, peran swasta diharapkan membantu upaya pemulihan ekonomi.

" Kedua negara, kami juga melihat pentingnya sektor swasta dalam upaya mitigasi dan pemulihan. Perusahaan AS telah memainkan peran penting di Indonesia selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah lebih dari sekarang," tandasnya.

(fbn)