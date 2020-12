JAKARTA – Kebanyakan orang, terutama first jobber sering menerapkan pola YOLO (you only live once), sehingga terkesan berfoya-foya ketika gajian dan akan berhemat di tanggal tua. Bahkan, bisa jadi uang gaji lenyap sebelum gajian berikutnya, sehingga akhirnya terbelit utang.

Bagi yang pernah seperti itu, tentu tidak ingin terulang merasakan ketidaknyamanan tersebut.

Nah, untuk menghindari hal tersebut, berikut 5 tips dari Presiden Direktur MNC Bank Mahdan yang akan membuat seakan kantong selalu terisi!

1. Bayangkan diri Anda saat sudah di usia lanjut ataupun usia pensiun. Apakah masih ingin bekerja mencari penghasilan, menjelajahi dunia, atau menikmati bermain dengan cucu? Apapun yang menjadi bayangan Anda tentang life goal, maka kemudian pikirkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk mencapainya. Ketika Anda bekerja dengan tujuan selain upah, terlebih bila pekerjaan tersebut mengarah kepada life goal Anda, maka akan lebih semangat dan produktif.

2. Buatlah anggaran harian, mingguan, ataupun bulanan hingga akan mengetahui batasan pengeluaran. Selain itu pembuatan anggaran memungkinkan penerapan prinsip 50-20-30. Prinsip tersebut berarti 50% untuk kebutuhan hidup yang wajib mulai dari makan, transportasi, hingga pembayaran utang dan tagihan. Selanjutnya, 20% untuk tabungan ataupun investasi yang akan berguna untuk rencana masa depan ataupun dana darurat. Selanjutnya, sisa 30% anggaran untuk hiburan, belanja, dan lain-lain.

3. Menabung. Karena dana pada tabungan dapat dipakai sebagai persiapan dana pensiun, namun juga cukup fleksibel untuk dipergunakan dalam keadaan darurat. Tabungan juga sangat aman, namun sering dilewatkan, karena tidak terdapat nilai lebih yang menarik.

4. Hindari berbelanja berlebihan. Prioritaskan belanja berdasarkan perbedaan antara kebutuhan ataupun keinginan.

Jangan sampai karena membeli sesuatu yang tidak diperlukan, berakhir dengan menjual barang yang dibutuhkan.

5. Manfaatkan setiap diskon dan promo yang ada. Untuk memanfaatkan anggaran Anda sebaik mungkin, pergunakanlah diskon ataupun promo, sehingga menjadi konsumen bijak dan pintar memanfaatkan setiap kesempatan.