JAKARTA – Pemerintah Singapura menyatakan siap mendistribusikan vaksin Covid-19 ke beberapa negara di Asia Tenggara. Salah satu persiapannya dengan membentuk Changi Ready Taskforce yang dipimpin bersama oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dan Changi Airport Group (CAG).

Director (Aviation Industry) at the Civil Aviation Authority of Singapore and co-lead of the Changi Ready Taskforce, Ho Yuen Sang mengatakan, selama bertahun-tahun, Bandara Changi telah membangun rekam jejak yang kuat dalam penanganan farmasi melalui udara dari melayani farmasi Singapura sektor manufaktur.

Dengan memiliki infrastruktur dan kemampuan penanganan rantai dingin yang baik. Lalu, konektivitas udara yang kuat dan armada Singapore Airlines yang terdiri lebih dari 200 pesawat penumpang, juga dapat mengirimkan vaksin ke berbagai tujuan sesuai permintaan.

Baca Juga: Disuntik Vaksin Covid-19, Dubes RI di UEA: Percaya dan Yakinlah

“Kami memiliki posisi yang baik untuk memainkan peran penting dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 ke Singapura dan kawasan. Dengan menyatukan semua pemain dalam rantai pasokan kargo udara melalui Changi Ready Taskforce, CAAS dan mitra kami dapat memastikan pengangkutan vaksin ini secara aman, andal, dan efektif,” kata Ho Yuen seperti dilansir dari internationalairportreview, Selasa (15/12/2020).

Bandara Changi Singapura (SIN) adalah pusat kargo udara farmasi pilihan di wilayah tersebut. Sebagai komunitas bersertifikasi Farmasi Internasional (IATA) CEIV yang pertama dan terbesar di Asia-Pasifik, dengan setidaknya satu anggota di setiap simpul rantai pasokan kargo udara, hub kargo udara Changi menawarkan fasilitas sebuah ruangan pendingin yang tak terputus di mana diperlukan untuk penanganan efektif pengiriman obat yang sensitif terhadap suhu.

Menyadari bahwa pendistribusian vaksin Covid-19 merupakan tugas yang menantang, Changi Ready Taskforcedibentuk untuk lebih mempersiapkan kargo udara guna memenuhi kebutuhan logistik distribusi vaksin. Ini termasuk menilai dan meningkatkan kemampuan hub untuk menangani berbagai jenis vaksin Covid-19, semua dalam lingkungan yang dikontrol suhu ketat untuk menjaga kemanjuran vaksin, serta untuk mengelola lonjakan volume vaksin yang diharapkan untuk diangkut melalui udara. wilayah tersebut, setelah disetujui oleh regulator.

Baca Juga: Maybank Kucurkan Rp2,68 Triliun ke Bio Farma Beli Vaksin Covid-19

Sejak Oktober 2020, Changi Ready Taskforce telah mengidentifikasi dan mengatasi tantangan potensial yang terkait dengan transportasi udara vaksin Covid-19 melalui aliran kerja, seperti pemetaan kapabilitas infrastruktur dan peralatan, visibilitas dan proses data - untuk memastikan bahwa Covid-19 vaksin dapat ditangani dengan aman, andal, dan efisien melalui hub kargo udara Changi untuk didistribusikan ke Singapura dan ke wilayah tersebut.

Changi Airport Group’s Managing Director for Air Hub Development and co-lead of the Changi Ready Taskforce, Lim Ching Kiat mengatakan, hub kargo udara Changi selalu memberikan penekanan yang kuat untuk mengejar standar tertinggi dalam penanganan kargo farmasi. Oleh sebab itu, dalam peningkatan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja selama bertahun-tahun, pusat kargo udara siap untuk menangani pengangkutan vaksin Covid-19.

Lingkungan dengan suhu terkontrol di seluruh rantai pendingin bandara Penangan kargo Bandara Changi dan SATS terus meningkatkan infrastruktur dan peralatan rantai dingin mereka selama bertahun-tahun untuk mendukung permintaan pengangkutan kargo dengan suhu terkendali. CoolChain dnata dan Coolport SATS terdiri dari gudang pengatur suhu dengan pengaturan yang dapat disesuaikan hingga berkisar antara minus 25 ° C dan +25 dan pemantauan pengiriman sepanjang waktu. Selain itu, kedua fasilitas penangan dilengkapi dengan sistem pengawasan penting untuk memastikan keamanan kargo. Penanganan vaksin yang harus disimpan dalam keadaan beku atau sangat beku mungkin memerlukan es kering. Penangan kargo Changi memiliki akses siap pakai ke dry ice untuk melayani pengiriman tersebut, bersama dengan personel terlatih untuk menanganinya. Konektivitas udara yang kuat Meskipun pandemi Covid-19 telah menghancurkan permintaan perjalanan udara, mengakibatkan penurunan tajam dalam pergerakan pesawat penumpang dengan penurunan kapasitas penahan perut yang sesuai, mitra maskapai Changi dengan cepat meningkatkan charter dan operasi kargo terjadwal sejak dimulainya pandemi. CAG juga bekerja sama dengan mitranya memfasilitasi pengenalan dan pertumbuhan layanan penumpang untuk pengangkutan kargo guna mengurangi krisis kapasitas kargo udara. Per 1 Desember 2020, penerbangan kargo mingguan di Bandara Changi telah meningkat tiga kali lipat menjadi lebih dari 950 penerbangan dibandingkan dengan akhir 2019. Bandara Changi sekarang terhubung ke sekitar 80 kota melalui penerbangan kargo mingguan. Bandara Changi memiliki posisi yang baik untuk berfungsi sebagai hub regional di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya untuk mendukung distribusi vaksin Covid-19 yang efisien. Singapore Airlines (SIA) mengoperasikan beberapa penerbangan mingguan dari masing-masing pusat ekspor farmasi utama Eropa, seperti Amsterdam, Brussels, dan Frankfurt, dan memiliki jaringan yang luas di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Selain itu, integrator global terkemuka - seperti DHL, FedEX, dan UPS - telah membangun hub regional mereka di Singapura dengan konektivitas jaringan yang kuat dari Bandara Changi. Jaringan udara Changi yang luas dilengkapi dengan posisi Singapura sebagai pelabuhan laut terkemuka. Dengan konektivitas udara-laut tanpa batas, Singapura juga akan dapat menawarkan solusi yang disesuaikan bagi produsen farmasi untuk mendistribusikan vaksin mereka ke wilayah tersebut dalam keadaan stabil.