JAKARTA – PT Angkasa Pura II membuka layanan rapid test antigen dan PCR bagi masyarakat umum di Bandara Soekarno Hatta mulai Minggu (27/12/2020). Dengan begitu, layanan tes covid-19 tidak lagi terbatas hanya bagi calon penumpang pesawat.

“Sebelumnya, seluruh Airport Health Center hanya dipergunakan untuk calon penumpang pesawat yang memiliki tiket penerbangan. Mulai hari ini, khusus Airport Health Center di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk melakukan tes Covid-19,” kata Director of Commercial PT Angkasa Pura Solusi Yundriati Erdani dalam keterangan resminya, Minggu (27/12/2020)

Layanan dibuka dengan tujuan untuk menampung animo masyarakat yang ingin mengetahui kondisi kesehatan mereka terkait covid-19. PT Angkasa Pura II berharap layanan tes covid-19 ini dapat mendukung semakin banyaknya pelaksanaan testing covid-19 khususnya di wilayah sekitar bandara.

"Airport Health Center berupaya mendukung pelaksanaan tes Covid-19 bagi masyarakat umum di sekitar bandara. Di sisi lain, kami juga optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelaksanaan tes Covid-19 bagi calon penumpang pesawat,” ujar Yundriati

Layanan tes Covid-19 di Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum ini tersedia untuk walk in service (24 jam) dan drive thru service (08.00 – 20.00), untuk rapid test antigen (Rp200.000) dan PCR test (Rp800.000).

Yundriati mengatakan kapasitas per hari Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum adalah 600 – 700 orang untuk tes dengan walk in service, dan 150 orang untuk tes dengan drive thru tes.

Sejak dibuka pada 18-24 Desember 2020, calon penumpang pesawat yang melakukan rapid test antigen di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 40.000 orang. Menurut Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi, angka tersebut termasuk cukup tinggi. Dia juga mengatakan penambahan jumlah titik lokasi layanan rapid test antigen ini dilakukan untuk mendorong kelancaran penerbangan domestik. "Dan, yang cukup penting juga adalah pelaksanaan tes covid-19 berjalan lancar dan sama sekali tidak mengganggu jadwal penerbangan," terangnya