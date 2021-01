JAKARTA – Memasuki tahun 2021 tentunya harus dihadapi dengan bergerak maju dan menyikapi setiap hal dengan positif. Begitu pun dengan memikirkan sumber penghasilan yang masuk.

“Jika 2020 adalah momen kita bertahan, maka semoga 2021 menjadi momen kita bertumbuh. Salah satunya dengan membuka sumber penghasilan baru,” kata Financial Planner dan CEO Zapfinance, Prita Ghozie pada Instagram yang dikutip Okezone, Sabtu (9/1/2021).

Mendapatkan sumber penghasilan baru adalah keinginan setiap orang karena uang atau keuntungan akan datang di samping dari pekerjaan utamanya. Cara yang bisa dilakukan juga bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkannya.

“Aku share bagaimana kita bisa bangun multiple sources of income untuk memperlancar cashflow kita. Semoga ada yang bisa kamu terapkan,” lanjut Prita.

Berikut ini 6 cara yang bisa dilakukan untuk membuka penghasilan baru menurut Prita Ghozie.

1. Pendapatan dari Pekerjaan Utama

Pekerjaan utama atau main job adalah sumber pemasukan terbesar dan konsisten. Prita menekankan kata konsisten tersebut dengan permisalan, yaitu karyawan di perusahaan, manajemen di bisnis milik pribadi, dan pekerja lepas yang konsisten dengan jasanya.

Kemudian dia juga mengatakan, sejalan dengan konsistensi dan penambahan skills, kemungkinan besar penghasilan pun akan terus menanjak.

2. Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan

Saat ini, menambah penghasilan dari pekerjaan sampingan sangat populer di tengah masyarakat. Prita menuturkan bahwa ciri-ciri dari pendapatan ini adalah income bisa naik atau turun drastis dan pendapatan tidak konsisten menjadi sumber pemasukan setiap bulan.

“Punya side-hustle dari jualan online, anggota MLM, atau lainnya sah banget, ASALKAN;… waktu pengerjaannya GA BOLEH di waktu kerja full-time, tidak melanggar aturan main job, tetap etis dan tidak ada conflict of interest,” jelas Prita.

3. Talent Income

Belakangan ini, kata Prita, salah satu pekerjaan dalam gig economy yang sangat populer adalah penghasilan sebagai talent, misalnya menjadi bintang iklan media cetak, penari, pebasket profesional, dan lain-lain.

“Ciri utamanya adalah butuh FISIK 100% agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Artinya, ada suatu masa produktif sebagai talent yang harus dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

4. Pendapatan Royalti

Menurut Prita, memperoleh income stream dari pekerjaan yang dilakukan 1 kali tentu sangat menyenangkan, misalnya menjadi youtuber atau pemusik. Memang setiap orang tidak bisa memperoleh penghasilan royalti. Namun, jika bisa mendapatkannya, manfaatkan pendapatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

5. Pendapatan dari Aset Portofolio

Kata Prita, seseorang perlu melakukan investasi agar mendapatkan penghasilan dari aset portofolio, contohnya kupon dari SBN Ritel dan Obligasi, dividen dari investasi saham, dan bagi hasil dari pendanaan P2P Lending.

“This what Warren Buffet said ‘Make money while you were sleepning’,” tuturnya dengan mengutip perkataan Warren Buffet.

6. Pendapatan dari Aset Produktif

Menurut Prita, sangat populer sejak jaman baby-boomers hingga saat ini, yaitu mendapatkan penghasilan dari aset produktif. Contoh dari aset produktif, yaitu sewa dari kos/kontrakan/apartemen/AirBnB, hasil kebun, dan keuntungan bisnis pribadi.

Prita juga mengingatkan, jika telah memiliki banyak sumber penghasilan, jangan lupa untuk:

- Keluarkan zakat dan kewajiban lainnya

- Disisihkan untuk dana darurat

- Gunakan untuk menambah investasi

- Bersenang-senang dengan keluarga