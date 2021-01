JAKARTA – Perubahan drastis pada dunia tenaga kerja terjadi di 2021. Hal itu imbas dari tahun sebelumnya karena dunia dilanda pandemi global Covid-19. Oleh karena itu 2021 ini dapat dijadikan momentum baru untuk menghidupkan kembali karir pekerjaan.

“Meskipun tahun 2020 mengerikan, kami tidak boleh sepenuhnya mengabaikan pelajaran yang diajarkannya tentang cara kami memilih bekerja,” kata Tracy Timm, penulis Unstoppable: Discover Your True Value, Define Your Genius Zone, dan Drive Your Dream Career dari CNN Business yang dikutip Okezone, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Timm juga mengatakan, dari kebingungan massal akibat pandemi perlu diambil pelajaran supaya bisa diambil hikmah sehingga peningkatan karir pekerjaan bisa dilakukan. Jangan lupa juga untuk membangun komunikasi supaya mendapatkan masukan dan ide kreatif dalam mencapai tujuan tersebut.

"Prioritaskan itu. Ini tentang apa yang Anda butuhkan untuk bahagia dan berkelanjutan secara profesional," kata Timm.

Berikut ini terdapat 6 cara yang telah Okezone rangkum untuk meningkatkan langkah karier di 2021.

1. Think Big, Plan Small

Tidak apa-apa untuk berpikir besar tentang apa yang ingin dicapai di tahun baru, tetapi pecahkan tujuan dan rencana itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil.

"Ambil langkah bertahap begitu Anda mengambil langkah kecil dan mencapainya, itu adalah motivator," kata Peggy Caruso, Pelatih Pengembangan Pribadi dan Eksekutif.

Jadi, jika tujuan yang dibuat adalah mendapatkan promosi, rencanakan peta jalannya menuju rencana tersebut. Misalnya: memimpin dua proyek baru, mendatangkan klien baru dalam jumlah X pada akhir kuartal kedua, mengambil kelas kepemimpinan dan bergabung dengan kelompok sumber daya karyawan.

2. Bangun Jaringan Kembali

Cara standar untuk memperluas jaringan profesional bisa dilakukan, seperti konferensi, acara industri, dan pameran dagang. Banyaknya peluang karier datang dari siapapun dan inilah saatnya untuk merevitalisasi permainan jaringan.

Memperluas jaringan itu penting, tetapi jangan lupa meluangkan waktu untuk memperbaiki jaringan yang sudah ada. Hubungan yang dimiliki dengan rekan kerja sangat penting, mereka dapat membantu produktivitas, keterlibatan, dan kepuasan secara keseluruhan. Namun, tidak memiliki waktu tatap muka secara teratur dapat melemahkan hubungan tersebut. Untuk membantu memperkuat ikatan tersebut, hubungi kolega dan rekan untuk obrolan cepat yang tidak terkait dengan pekerjaan. 3. Temukan Seorang Mentor Seorang mentor dapat memberikan wawasan, membuat koneksi, dan menawarkan kepercayaan diri saat segala sesuatunya menjadi sulit. "Tidak harus seseorang yang kamu kenal. Tentukan apa yang ingin Anda capai dan pikirkan, siapakah orang yang telah melakukan ini?" kata Caruso. Setelah mengidentifikasi orang tersebut, undang mereka untuk melakukan percakapan untuk menjelaskan secara rinci mengapa memilih mereka, apa yang dicari, dan pekerjaan apa yang dibutuhkan dalam hubungan tersebut. 4. Tetapkan Kembali Batasan Ketika pekerjaan dan kehidupan terjadi di bawah satu atap, karena bekerja dari rumah, keseimbangan menjadi tidak ada. Hal itu dengan cepat dapat menyebabkan kelelahan profesional. Tetapkan batasan dengan atasan, keluarga, dan diri sendiri dengan menjelaskan saat waktu aktif dan tidak aktif bekerja. "Saat Anda pulang kerja, berpura-puralah Anda akan mengundang diri Anda sendiri untuk makan malam. Matikan telepon, putuskan hubungan kerja, dan ingatlah bahwa keluarga membutuhkan makanan sehat bersama untuk membicarakan hari itu," kata Caruso. 5. Pelajari Keterampilan Baru Mempelajari keterampilan baru dapat memberikan energi kembali, belum lagi meningkatkan resume. Ada banyak kursus online yang tersedia yang dapat membantu kemajuan karir, baik itu mempelajari hard skill, seperti meningkatkan kemampuan bahasa pemrograman, atau mengasah soft skill, seperti komunikasi yang efektif. 6. Menjadi Pemimpin Kunci untuk menunjukkan kepemimpinan adalah bersikap proaktif. "Angkat tangan Anda dan cari peluang dan cara untuk memberikan kontribusi daripada diberi tahu apa yang harus dilakukan atau menunggu untuk diberikan sesuatu atau minta manajer mengatakan kami akan melatih Anda tentang hal ini sekarang," kata Dorie Clark, penulis Entrepreneurial You. Jika menghadapi masalah dan menampilan atau menemukan solusi pemecahannya, itu juga akan menunjukkan sikap kepemimpinan yang dimiliki seseorang. Terus carilah peluang yang dibutuhkan perusahaan dan berikan saran kepada mereka dari permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu perusahaan akan melihat itikad baik dari kepemimpinan seseorang.