JAKARTA – Pandemi virus corona membuat segala sesuatunya menjadi tidak pasti, termasuk perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan keuangan yang baik supaya siap menghadapi kondisi darurat seperti apapun.

Gaya hidup berlebihan khususnya pada generasi milenial, kerap kali membuat keuangan menjadi tidak sehat. Maka, untuk meperbaikinya perlu dilakukan pemangkasan pada pengeluaran.

Kunci untuk mengurangi pengeluaran adalah dengan mengurangi sedikit di setiap area, versus menghilangkan sebagian besar anggaran sekaligus. Ini mungkin akan sedikit membutuhkan usaha yang besar pada awalnya, tetapi stres finansial akan mulai berkurang setelah menyadari dapat menabung dan melunasi lebih banyak hutang.

1. Membuat Makanan di Rumah

Jika sering makan di luar, mulailah dengan kebiasaan memasak tiga atau empat kali seminggu. Jika itu terlihat tidak realistis, luangkan hari Minggu untuk menyiapkan makanan ringan untuk seminggu. Hal yang sama dengan membuat kopi sebelum berangkat kerja alih-alih membelinya di jalan. Memotong pengeluaran kecil ini dapat menambah penghematan.

2. Buatlah Daftar Belanjaan

Sebelum pergi ke toko bahan makanan buatlah daftar. Rencanakan terlebih dahulu apa yang diperlukan untuk seminggu. Ini juga berguna untuk menghindari mengambil barang yang tidak dibutuhkan. Daftar membantu memastikan semua yang dibeli memang yang benar-benar diperlukan.

3. Tetapkan Batas Belanja

Biasakan untuk menghindari pembelian barang secara impulsif. Jika menginginkan suatu barang yang ditemui di mal, tunggu satu atau dua hari dan lihat apakah masih berpikir itu perlu atau tidak. Selain itu, cari kupon atau kode promo yang menghemat uang dalam pembelian.

4. Jual Isi Lemari yang Tidak Terpakai

Jika memiliki banyak pakaian yang sudah tidak lagi dipakai, cobalah untuk membersihkannya untuk kemudian dijual. Selain membesihkan ruang dalam lemari pakaian itu berpotensi memberi uang ekstra.

Pertimbangkan mengadakan garage sale atau menjual beberapa item melalui toko konsinyasi/titip jual.

5. Batalkan Keanggotaan Klub atau Tagihan TV Kabel

Jika memiliki keanggotaan gym atau TV kabel tetapi tidak pernah menggunakannya, mungkin ini saatnya untuk membatalkannya. Dalam setahun ada lebih banyak uang yang dapat dihemat.

Menghilangkan biaya tambahan yang jarang digunakan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam anggaran.

6. Mulai Melakukan DIY

DIY atau Do It Yourself adalah metode membuat, memodifikasi, atau memperbaiki sesuatu tanpa bantuan seorang ahli atau professional. Misalnya, daripada membeli masker wajah baru, cari tahu bagaimana cara membuatnya dengan barang-barang tersedia di rumah. Ini dapat memangkas lebih banyak pengeluaran.

7. Gunakan Aplikasi Anggaran

Saat ini ada banyak aplikasi yang dapat membantu melacak pengeluaran harian, mingguan, atau bulanan. Ini bisa membantu untuk mengetahui pengeluaran bagian mana yang perlu dikurangi, serta menerima saran yang dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan keuangan yang dimiliki.