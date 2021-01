JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden Rabu (20/1/2021) waktu setempat, sejumlah pejabat negara memberikan komentar beragam. Salah satunya datang dari Menteri Energi UEA Suhail al-Mazrouei yang menyatakan bahwa AS tetap akan memiliki peranan penting dalam hal perdagangan minyak, meski nantinya Biden tak sevokal Donald Trump.

“Amerika Serikat adalah pemain utama sekarang dengan produksinya, dengan fakta bahwa industri yang dikembangkan melalui minyak dan gas serpih ini telah menciptakan banyak lapangan kerja dan menciptakan ekonomi dengan sendirinya,” kata Suhail al-Mazrouei seperti dilansir dari CNBC, Rabu (20/1/2021).

Selama ini memang Trump kerap berkoar-berkoar ihwal pendapatnya terkait perang harga minyak mentah melalui akun Twitter pribadinya. Namun, Suhail menilai Biden tidak akan mengubah posisi AS yang memiliki peran utama dan diharapkan nantinya lebih fokus pada energi terbarukan dan lebih sedikit pada minyak

"Apakah Presiden Biden dan pemerintahan baru (akan) bersuara di Twitter atau tidak, peran Amerika Serikat akan selalu penting," ujarnya.

Dia mengatakan dirinya optimis bahwa pasar minyak akan pulih sebelum pemotongan OPEC + yang berakhir pada April 2022. Kelompok penghasil minyak dan sekutunya pada April mencapai kesepakatan untuk memangkas 9,7 juta barel bersejarah per hari dalam upaya untuk mendukung harga minyak mentah setelah pandemi virus corona menghancurkan permintaan. Pemotongan akan berkurang secara bertahap hingga April 2022, ketika kesepakatan akan berakhir.

Mengingat krisis kesehatan global yang terus berlanjut, aliansi pada bulan Desember setuju untuk meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari, bukan dari awal 2 juta barel per hari. Bulan ini, OPEC + setuju untuk mempertahankan produksi sebagian besar stabil, sementara Arab Saudi mengumumkan pemotongan sukarela tambahan sebesar 1 juta barel per hari untuk Februari dan Maret.

Dia menyambut masih banyak cadangan barel minyak yang disimpan dan pasar belum seimbang.

“Kami terus menarik persediaan hingga mencapai tingkat yang wajar, dan mudah-mudahan itu akan dilakukan pada jangka waktu yang kami tetapkan, yaitu April 2022,” katanya. "Saya optimis kita akan mencapai itu sebelum [itu]," tambahnya. “Tapi katakanlah, bahkan jika itu membawa kita… sampai tanggal itu, maka saya pikir itu akan membawa kita pada keseimbangan.” Harga minyak agak pulih karena harapan vaksin dan pengurangan produksi, tetapi masih turun dari level sebelum Covid dan diperkirakan akan rata-rata sedikit di atas USD50 per barel tahun ini. Badan Energi Internasional minggu ini memangkas perkiraannya untuk permintaan minyak global pada 2021, menunjuk pada melonjaknya kasus Covid-19 secara global dan penguncian baru yang selanjutnya akan membatasi mobilitas. Patokan internasional minyak mentah Brent naik 0,81% menjadi USD56,35 pada Rabu sore di Asia, sementara minyak mentah AS naik 0,96% menjadi USD53,49.