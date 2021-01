JAKARTA - Imbal hasil US Treasury 10-tahun naik tipis pada perdagangan Rabu waktu setempat. Hal ini menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden.

Hasil benchmark Treasury 10-tahun naik menjadi 1,101% pada 7.10 pagi, sementara imbal hasil obligasi Treasury 30-tahun naik menjadi 1,847%. Hasil bergerak berbanding terbalik dengan harga.

Seperti dilansir CNBC, Rabu (20/1/2021), hasil Treasury bergerak sedikit lebih tinggi menjelang Biden dilantik tak lama setelah tengah hari ET, yang akan membuatnya menggantikan Presiden Donald Trump sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat.

Dalam pidato pengukuhannya, Biden diharapkan untuk berbicara tentang perlunya menyatukan negara di tengah kerusuhan di Capitol Hill dan di tengah keberpihakan ekstrim di Kongres.

Data Januari dari indeks perumahan National Association of Home Builders, yang mengukur prospek sektor perumahan AS, akan dirilis pada pukul 10 pagi ET.

Data perubahan stok minyak mentah API mingguan diharapkan akan dirilis pada pukul 16.30 ET. Lelang akan diadakan Rabu untuk USD25 miliar dari tagihan 105 hari, USD30 miliar dari tagihan 154 hari dan USD24 miliar obligasi 10 bulan 19 tahun.

