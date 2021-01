JAKARTA - Janet Yellen dipilih oleh Presiden AS terpilih Joe Biden untuk menjadi Menteri Keuangannya. Namun, sebelum menuju itu, jabatan tersebut akan diduduki oleh Andy Baukol selama masa transisi.

Melansir CNN, Jakarta, Rabu (20/1/2021), Wakil Asisten Sekretaris Utama untuk Kebijakan Moneter Internasional di Departemen keuangan, Andy Baukol akan menjadi pejabat menteri keuangan sementara. Di mana dirinya menjabat sampai Calon dari Presiden Terpilih Joe Biden, Janet Yellen dikonfirmasi.

Baukol adalah pegawai negeri sipil yang telah lama berkarier. Selain itu telah menjadi titik temu dalam proses transisi Departemen Keuangan.

Senat Demokrat sedang mendesak agar Yellen dikonfirmasi secepatnya besok. Meskipun itu akan mengharuskan semua 100 senator untuk menyetujui garis waktu yang dipercepat.

Sebelumnya, Presiden terpilih AS Joe Biden diduga kuat akan menunjuk mantan ketua Federal Reserve (Bank sentral AS), Janet Yellen, untuk menjabat menteri keuangan. Jika benar, Yellen akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Departemen Keuangan AS.

Pencalonan Janet Yellen sebagai Menkeu AS dikonfirmasi kepada AFP oleh sumber keuangan yang dekat dengan pemerintahan Biden. Dia akan ditugaskan untuk mengarahkan AS, negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, berjuang di tengah PHK massal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam akibat pandemi Covid-19. “Yellen akan menjadi menteri keuangan berikutnya, dan dia mungkin diumumkan secara resmi paling cepat Selasa (24/11/2020),” kata sumber itu, membenarkan berita yang pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal tersebut.