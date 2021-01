JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) alami kenaikan pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam kian menjauh dari level Rp1 juta per gram.

Mengutip dari laman logammulia, Jumat (29/1/2021), harga emas Antam naik Rp2.000 menjadi Rp954.000 per gram dari harga sebelumnya Rp952.000 per gram. Harga buyback juga naik Rp3.000 menjadi Rp836.000 per gram.

Cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp527.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp4.545.000 dan 10 gram Rp9.035.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam :

Emas 0,5 gram Rp527.000 Emas 1 gram Rp954.000 Emas 2 gram Rp1.848.000 Emas 3 gram Rp2.747.000 Emas 5 gram Rp4.545.000 Emas 10 gram Rp9.035.000 Emas 25 gram Rp22.462.000 Emas 50 gram Rp44.845.000 Emas 100 gram Rp89.612.000 Emas 250 gram Rp223.765.000 Emas 500 gram Rp447.320.000 Emas 1.000 gram Rp894.600.000.