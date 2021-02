JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan lapangan kerja AS "mandek" di tengah tekanan ekonomi AS. Bahkan mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun tanpa dukungan yang dijanjikan oleh Presiden Joe Biden dengan paket bantuan pandeminya.

Mengutip VoA Indonesia, Jakarta, Senin (8/2/2021), Dari data angka ketenagakerjaan dari Jumat 5 Februari 2021, ketika ekonomi menambahkan 49.000 pekerjaan, yelen mengatakan, AS berada dalam lubang yang dalam terkait dengan pasar kerja, dan perlu waktu lama untuk mencari jalan keluarnya.

Namun dalam wawancara terpisah, Yellen memperkirakan, jika paket USD1,9 triliun Biden disahkan, akan berbeda. "Tenaga kerja kami akan kembali bekerja penuh tahun depan (Jika paket disahkan," ujar Yellen.

Tanpa bantuan itu, katanya, "tingkat pengangguran akan terus meningkat selama bertahun-tahun," mungkin tidak bisa mencapai empat persen hingga tahun 2025.

Yellen menambahkan bahwa jutaan orang Amerika akan kelaparan atau berisiko kehilangan rumah.

Menanggapi keprihatinan dari Partai Republik, bahwa banyak orang Amerika yang kaya juga menerima uang dari bantuan stimulus tahun lalu, Yellen mengatakan akan ada "bantuan yang lebih terarah" kali ini, dan menambahkan, Presiden Biden akan membahas rinciannya dengan anggota kongres.

Mengenai risiko lain yang diangkat baik oleh Partai Republik dan sebagian pakar ekonomi bahwa paket pengeluaran yang besar itu dapat memicu inflasi, ia mengatakan kepada CNN: "itu berisiko," tetapi menambahkan, "Kami punya sarana untuk menangani risiko itu."