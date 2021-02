BALI – Berlibur bersama keluarga adalah momen yang paling ditunggu oleh seluruh anggota keluarga. Namun di tengah situasi seperti sekarang ini menentukan waktu untuk berlibur bersama keluarga membutuhkan lebih banyak pertimbangan.

Bila Anda berencana mengajak si kecil berlibur atau menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat spesial dengan pemandangan menakjubkan, tetapi Anda belum dapat memutuskan waktu liburan itu saat ini, The Westin Resort Nusa Dua, Bali bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Selain pemandangan yang Indah, Westin juga memberikan solusi bagi Anda dan keluarga.

Direktur Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua Bali, Saraswati Subadia menyampaikan bahwa The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menawarkan Promo spesial dimana Anda dapat melakukan pemesanan tiket atau voucher sekarang dengan harga istimewa dan dapat menggunakannya di kemudian hari ketika keadaan sudah lebih aman dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan.

“Anda dapat menikmati promo Book Now to Travel Again dengan harga mulai dari Rp1.200.000,++ per malam. Anda dapat melakukan pemesanan hingga 31 Maret 2021 dan batas waktu menginap hingga 31 Oktober 2021," ucap Saraswati Subadia di Bali, pada Jumat (19/2/2021).

Promo ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan dua anak, resort credit senilai Rp200.000,++ per-hari, welcome kids aminities, akses ke Westin Family Kids Club & Fun Activities, gratis akses internet di seluruh area resor, dan akses ke Westin Workout Fitness Studio. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0361 771906 atau ke nomor 0811 3885 722 atau email ke [email protected] Info lebih lanjut bisa kunjungi www.westinnusaduabali.com atau www.mncland.com. Selamat liburan bersama keluarga!