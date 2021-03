JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (2/3/2021) pada pukul 09.27 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 20 poin atau 0,14% ke level Rp14.275 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.270 hingga Rp14.275 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah melemah ke level Rp14.225 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.255- Rp14.225 per USD.

Sebelumnya, Rupiah berpotensi melemah hari ini terhadap dolar AS dengan naiknya kembali yield obligasi pemerintah AS tenor jangka panjang. Pagi ini yield tenor 10 tahun bergerak di kisaran 1,42% setelah sempat turun ke kisaran 1.38%.

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra mengatakan penguatan yield obligasi pemerintah AS ini disebabkan oleh data survei aktivitas manufaktur AS semalam yang dirilis lebih bagus dari proyeksi. data yang membaik ini mengindikasikan pemulihan ekonomi di AS.

"Kenaikan yield sebelumnya juga disebabkan oleh ekspektasi kenaikan inflasi karena rencana perilisan stimulus besar di AS," kata Ariston.

Dari dalam negri, tingkat inflasi yang masih rendah yang mengindikasikan tingkat permintaan belum meninggi dan pemangkasan tingkat suku bunga acuan BI yang memperkecil spread dengan yield aset AS, turut menekan nilai tukar rupiah.

"Potensi kisaran USDI-DR hari ini di 14.200-14.300," tandasnya.