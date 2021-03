JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian tertekan pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (4/3/2021) pada pukul 09.04 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 21,5 poin atau 0,15% ke level Rp14.266 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.250 hingga Rp14.304 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah melemah ke level Rp14.297 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.297- Rp14.297 per USD.

Seperti diketahui, Dolar AS melonjak ke level tertinggi dalam tiga bulan pada perdagangan Kamis. Naiknya dolar AS usai pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait aksi jual di Treasury AS.

Ketua The Fed Jerome Powell mengesampingkan kekhawatiran kenaikan imbal hasil Treasury AS. Powell menilai kenaikan itu sebagai langkah "tidak teratur", sehingga Fed tidak harus campur tangan untuk menurunkannya dengan meningkatkan pembelian obligasi bulanan sekira USD120 miliar.

Para investor sebenarnya berharap pernyataan Ketua The Fed menghasilkan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan permintaan untuk obligasi.

