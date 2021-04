JAKARTA - Harga BBM Shell naik pada 1 April 2021. Kenaikan harga BBM Shell cukup besar yakni mencapai kisaran Rp1.000 per liter. Dengan demikian, harga BBM naik bukan hanya yang dijual Pertamina saja.

Kenaikan harga BBM Shell ini berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM biasanya dipengaruhi faktor harga minyak dunia.

Melansir situs resmi Shell, Jakarta, Minggu (4/4/2021), harga BBM jenis Shell Reguler naik Rp1.020 menjadi Rp10.520 per liter dari sebelumnya Rp9.500 per liter.

Berikut daftar harga BBM Shell yang berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur:

Super Rp10.580 per liter

V-Power‎ Rp11.050 per liter

Diesel Rp10.590 per liter

Regular Rp10.520 per liter

Diesel Extra Rp10.520 per liter

V-Power Nitro+ Rp11.280 per liter

Sementara harga BBM Shell di Sumatera Utara lebih mahal lagi yakni untuk Shell Super mencapai Rp10.810 per liter.

Sebelumnya, harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dijual Pertamina juga naik pada 1 April. Namun, kenaikan ini berlaku di wilayah Sumatera Utara.

BBM jenis Pertalite yang sebelumnya dijual seharga Rp7.650 per liter, kini menjadi Rp7.850 per liter. Sementara Pertamax naik dari Rp9.000 menjadi Rp9.200 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo, naik dari Rp 9.850 per liter menjadi Rp10.050 per liter.

Untuk BBM jenis Dex, naik dari Rp10.200 menjadi Rp10.450 per liter. Sedangkan Dexlite, harganya naik dari Rp9.500 menjadi Rp9.700 per liter. Sementara Solar Non-Subsidi, naik dari Rp9.400 menjadi Rp9.600 per liternya.