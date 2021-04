JAKARTA - Mulai hari ini ada beberapa ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengalami penyesuaian tarif. Salah satunya adalah ruas tol Ngawi Kertosono yang mengalami penyesuaian sejak pukul 00.00 WIB hari ini.

Penyesuaian ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 261/KPTS/M/2021 Tanggal 3 Maret 2021.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Serta pada pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Jika mengacu pada inflasi sebesar 3,38%, maka tarif tol Ngawi-Kertosono untuk golongan 1 dengan rute terjauh naik dari Rp88.000 menjadi Rp91.000.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan, kenaikan tarif ini disetujui setelah perseroan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai persyaratan kenaiak tarif tol. Selain itu juga sosialisasi telah dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Jasa Marga telah memenuhi seluruh SPM yang dipersyaratkan,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (29/4/2021).

Dwimawan menambahkan, pihaknha telah melaksanakan berbagai perbaikan pelayanan. Di mana perbaikan mencakup layanan transaksi, layanan lalu lintas dan layanan konstruksi, yang dilakukan dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada pengguna jalan tol.

Adapun perbaikan pelayanan yang dilakukan di Jalan Tol Ngawi-Kertosono seperti peningkatan layanan di bidang transaksi antara lain, penambahan Gardu Reversible pada Gerbang Tol (GT) serta Pengadaan Mobile Reader sebanyak 10 buah yang tersebar di 3 Gerbang Tol Ruas Ngawi – Kertosono.

Kemudian, perbaikan pada bidang layanan lalu lintas dilakukan kegiatan penambahan fasilitas jalan tol seperti pemasangan Smart CCTV di KM 579 A (IC Ngawi) dan KM 611 B (IC Caruban), membangun lokasi penindakan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di KM 649+000 jalur arah Jakarta, pemasangan Weigh in Motion (WIM) di KM 654+800 jalur arah Jakarta, penggantian end section guardrail di sepanjang ruas jalan tol, pemasangan rambu chevron elektronik, pembuatan singing road, pemasangan LED Biru pada beberapa lokasi dan penambahan armada derek dan patroli.

Sedangkan dalam hal layanan konstruksi dilakukan pekerjaan Overlay pada oprit jembatan maupun underpas, perbaikan rigid pada jalur yang mengalami kerusakan dengan dilakukan grouting dan sealant, perbaikan perbaikan bahu jalan dengan leveling, penutupan pothole dengan patching, Pemasangan PJU, serta pekerjaan pengujian kekesatan dan kerataan pada ruas jalan tol.

“Untuk memastikan masyarakat menerima informasi penyesuaian tarif dengan baik, Jasa Marga melakukan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi, diantaranya media sosial, media luar ruang/spanduk hingga Variable Message Sign,” jelasnya.

Berikut Rincian Tarif Baru Tol Ngawi-Kertosono:

1. Asal Perjalanan Klitik

a. Klitik - Madiun

- Golongan I Rp20.000

- Golongan II Rp31.000

- Golongan III Rp31.000

- Golongan IV Rp41.000

- Golongan V Rp41.000

b. Klitik - Caruban

- Golongan I Rp29.000

- Golongan II Rp44.000

- Golongan III Rp44.000

- Golongan IV Rp59.000

- Golongan V Rp59.000

c. Klitik - Nganjuk

- Golongan I Rp66.000

- Golongan II Rp99.000

- Golongan III Rp99.000

- Golongan IV Rp131.000

- Golongan V Rp131.000

d. Klitik - Kertosono

- Golongan I Rp91.000

- Golongan II Rp136.000

- Golongan III Rp136.000

- Golongan IV Rp181.000

- Golongan V Rp181.000

2. Asal Madiun

a. Madiun - Klitik

- Golongan I Rp20.000

- Golongan II Rp31.000

- Golongan III Rp31.000

- Golongan IV Rp41.000

- Golongan V Rp41.000

b. Madiun - Caruban

- Golongan I Rp8.500

- Golongan II Rp13.000

- Golongan III Rp13.000

- Golongan IV Rp17.000

- Golongan V Rp17.000

c. Madiun - Nganjuk

- Golongan I Rp45.000

- Golongan II Rp67.000

- Golongan III Rp67.000

- Golongan IV Rp90.000

- Golongan V Rp90.000

d. Madiun - Kertosono

- Golongan I Rp70.000

- Golongan II Rp105.000

- Golongan III Rp105.000

- Golongan IV Rp141.000

- Golongan V Rp141.000

3. Asal Caruban

a. Caruban - Klitik

- Golongan I Rp29.000

- Golongan II Rp44.000

- Golongan III Rp44.000

- Golongan IV Rp59.000

- Golongan V Rp59.000

b. Caruban - Madiun

- Golongan I Rp8.500

- Golongan II Rp13.000

- Golongan III Rp13.000

- Golongan IV Rp17.000

- Golongan V Rp17.000

c. Caruban - Nganjuk

- Golongan I Rp36.000

- Golongan II Rp54.000

- Golongan III Rp54.000

- Golongan IV Rp73.000

- Golongan V Rp73.000

d. Caruban - Kertosono

- Golongan I Rp61.000

- Golongan II Rp92.000

- Golongan III Rp92.000

- Golongan IV Rp123.000

- Golongan V Rp123.000

4. Asal Nganjuk

a. Nganjuk - Klitik

- Golongan I Rp66.000

- Golongan II Rp99.000

- Golongan III Rp99.000

- Golongan IV Rp131.000

- Golongan V Rp131.000

b. Nganjuk - Madiun

- Golongan I Rp45.000

- Golongan II Rp67.000

- Golongan III Rp67.000

- Golongan IV Rp90.000

- Golongan V Rp90.000

c. Nganjuk - Caruban

- Golongan I Rp36.000

- Golongan II Rp54.000

- Golongan III Rp54.000

- Golongan IV Rp73.000

- Golongan V Rp73.000

d. Nganjuk - Kertosono

- Golongan I Rp25.000

- Golongan II Rp38.000

- Golongan III Rp38.000

- Golongan IV Rp50.000

- Golongan V Rp50.000

5. Asal Kertosono

a. Kertosono - Klitik

- Golongan I Rp91.000

- Golongan II Rp136.000

- Golongan III Rp136.000

- Golongan IV Rp181.000

- Golongan V Rp181.000

b. Kertsono - Madiun

- Golongan I Rp70.000

- Golongan II Rp105.000

- Golongan III Rp105.000

- Golongan IV Rp141.000

- Golongan V Rp141.000

c. Kertosono - Caruban

- Golongan I Rp61.000

- Golongan II Rp92.000

- Golongan III Rp92.000

- Golongan IV Rp123.000

- Golongan V Rp123.000

d. Kertosono - Nganjuk

- Golongan I Rp25.000

- Golongan II Rp38.000

- Golongan III Rp38.000

- Golongan IV Rp50.000

- Golongan V Rp50.000