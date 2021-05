JAKARTA - PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hari ini, Rabu (5/5/2021). Emiten pemilik dan pengelola Lucy In The Sky ini menjadi perusahaan tercatat ke-16 yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021.

Dalam keterangan tertulis, saham LUCY ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Rp100 per saham dengan target raihan dana sebanyak-banyaknya Rp40,50 miliar. Perseroan melepas hingga 337,50 juta saham baru atau setara dengan 32,61% kepemilikan.

Baca Juga: IPO, Pengelola Lucy In The Sky Incar Dana Rp40,50 Miliar

Dalam aksi korporasi ini, Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni PT Indo Capital Sekuritas. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236,25 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh tujuh Waran Seri I di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Baca Juga: 14 BUMN IPO, Investor Asing Bisa Borong Saham

Adapun rencana penggunaan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, pembayaran sewa gerai dan kegiatan operasional seluruh gerai, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk tujuh gerai baru, dan renovasi gerai Lucy In the Sky di SCBD.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya pemasaran.

Tidak hanya itu, Perseroan akan membuka tujuh gerai baru dengan konsep venue yang baru dan menyegarkan, diantaranya Lucy in The Sky - Rooftop Garden (Glass House), Lucy by The Beach dan Park by Lucy in the Sky.

Selain Jakarta, terdapat tiga titik kota besar lain di Indonesia yaitu Surabaya, Bandung, dan Bali yang masih dalam proses perencanaan untuk pembukaan gerai dengan target pembukaan gerai di semester dua tahun 2022.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan pemilik tempat di Senopati, Little Tokyo Blok M, PIK 2, dan Sarinah, sedangkan di Surabaya, Bandung, dan Bali sedang melakukan, perencanaan desain, dan juga studi pasar. Perseroan meyakini, penambahan outlet di beberapa kota di Indonesia ke depan akan terus bertumbuh sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan hiburan di tengah kota yang aman dan nyaman

Lucy in the Sky adalah bagian dari Syah Establishment, yang terkenal dengan hotel; kompleks perumahan dan tempat lifestyle lainnya. Beberapa tempat yang dikelola oleh Syah Establishment antara lain Sofia at The Gunawarman, Csaba at The Gunawarman, The Gunawarman Hotel, Bloom at Hotel Monopoli, The Moon at Hotel Monopoli, The Room at Hotel Monopoli, dan Hotel Monopoli.