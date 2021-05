NEW YORK - Wall Street menguat dengan indeks Dow dan S&P 500 mencapai rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat. Sedangkan Nasdaq pulih setelah data pekerjaan AS meredakan kekhawatiran atas prospek kenaikan suku bunga.

Departemen Tenaga Kerja AS mencatat pertumbuhan pekerjaan AS secara tak terduga melambat pada April. Laporan tersebut meredakan kekhawatiran para investor tentang kenaikan inflasi dan potensi suku bunga AS yang lebih tinggi

“Nama pertumbuhan yang dibawa ke gudang mendapatkan peluang lain, karena mereka akan dianggap kurang berisiko dalam lingkungan di mana pemulihan lebih lambat, dan itulah yang sebenarnya ditunjukkan oleh data pekerjaan,” kata Senior Manajer Globalt Investments, Tom Martin, dilansir dari Reuters, Sabtu (8/5/2021).

Adapun pergerakan tiga indeks utama Wall Street, Dow naik 229,23 poin atau 0,66% menjadi 34.777,76.

S&P 500 naik 30,98 poin, atau 0,74% menjadi 4.232,6 dan Nasdaq Composite bertambah 119,40 poin, atau 0,88%, menjadi 13.752,24.

Untuk minggu ini, Dow naik 2,7% atau menjadi persentase kenaikan mingguan terbesar sejak Maret. S&P 500 naik 1,2% atau menjadi minggu terbaik sejak pertengahan April, sementara Nasdaq turun 1,5%.

“Antisipasi dan konfirmasi kebijakan (Federal Reserve) tetap sama dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dengan peluncuran vaksin telah memicu level tertinggi sepanjang masa ini, tetapi kami yakin volatilitas akan diperketat dalam jangka pendek,” kata Kepala Eksekutif Axs Investments, Greg Bassuk. Adapun saham seperti Microsoft Corp dan Apple Inc naik masing-masing sebesar 1,1% dan 0,5%. Hal ini menjadi pendorong terbesar untuk indeks S&P 500 dan Nasdaq. Sejumlah pendapatan optimis juga membantu saham, dan pendapatan S&P 500 kini diperkirakan telah meningkat 50,4% pada kuartal pertama dari tahun lalu.