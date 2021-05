JAKARTA - Harga emas terus menguat. Diprediksi emas akan menyentuh level Rp1 juta per gramnya.

"Pagi ini emas dunia mencapai level USD1.873.70 per troy Ounce, ada kemungkinan siang ini harga emas akan ke resisten kunci ke-2 di USD1877 per ounce. Kalau tembus maka akan menguji level resisten ke USD1.950 dan ke-4 USD2.075 per troy ounce," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, Selasa (18/5 2021).

Jika emas dunia tembus ke level USD2.075 per troy ounce dan Rupiah diasumsikan berada di Rp14.300 per dolar, maka harga logam mulia mencapai Rp1.054.100 per gram.

Menurutnya, penguatan harga emas dunia itu didorong oleh sentimen dari sejumlah data fundamental. Beberapa faktor pemicunya kenaikan harga emas dunia adalah data pemulihan ekonomi yang semu dan juga kebijakan bank sentral global yang masih akan dovish.

Selain itu, tingginya laju inflasi akibat stimulus yang tak terbatas dan varian covid -19 yang terus menyebar di Asia terutama India.

"Yang terakhir geopolitik di timur tengah yaitu perang antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini masih berlangsung," kata Ibrahim. Sekedar informasi, dalam dua hari terakhir ini harga emas mengalami penguatan. Pada hari ini, harga emas Antam berada di level Rp 947.000 per gram atau naik Rp 10.000 dari perdagangan sebelumnya.