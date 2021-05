CHICAGO - Harga emas turun hingga USD5,3 per ouncer pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga emas pun kembali berada di bawah level psikologis USD1.900, karena investor melakukan aksi ambil untung setelah harganya mencapai posisi tertinggi kemarin.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange turun 5,3 atau 0,28% menjadi USD1.898,50 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (26/5), emas berjangka naik USD3,2 atau 0,17% menjadi USD1.901,20.

"Ekonomi AS berada di lintasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan kekhawatiran inflasi telah sedikit surut karena Federal Reserve berhasil meyakinkan pasar bahwa itu memang hanya akan sementara," kata Analis Senior Kitco Metals Jim Wyckoff, dikutip dari Antara, Jumat (28/5/2021).

“Jadi itu hanya jeda dari tren kenaikan baru-baru ini. Namun, kami tidak perlu terkejut melihat beberapa pemburu barang murah turun tangan untuk membeli saat penurunan harga di sesi nanti," sambungnnya.

Data menunjukkan klaim pengangguran baru AS turun lebih dari yang diperkirakan. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran AS turun 38.000 menjadi 406.000 hingga 22 Mei.

Sementara pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan pada kuartal pertama. Departemen Perdagangan AS membukukan produk domestik bruto AS yang direvisi pada 6,4% di kuartal pertama.

Saat ini, investor sedang menunggu laporan konsumsi pribadi AS bulanan pada Jumat waktu setempat. “Kami tidak memiliki banyak orang yang datang untuk membeli emas sekarang karena emas telah berlari selama dua bulan berturut-turut, secara statistik sudah overbought,” kata Kepala Pedagang US Global Investors, Michael Matousek. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 6,3 sen atau 0,23% menjadi USD27,94 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD21,1 atau 1,76% menjadi USD1.179,10 per ounce.